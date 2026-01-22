いろんなことに気がつきすぎて生きづらい…5人に1人いるとされる「HSP（繊細さん）」の実態

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

「繊細さん」とは？

いろいろな出来事に敏感で、周囲の人びとに対して気を遣い、ちょっとしたことにも動揺しやすい「繊細」な人が、「HSP（ハイリー・センシティブ・パーソン）」と名付けられて、話題になっています。ネットや雑誌で特集が組まれたり、書店でコーナーがあったりするので、ご存じの方も多いかもしれません。

心理学での専門的用語では「感覚処理感受性（SPS：Sensory Processing Sensitivity）」とも呼ばれています。これは、ある種の生まれつきの性質や気質を意味しています。脳が外部からの刺激に対してとても敏感で、身体的刺激だけではなく、対人関係や感情的なことについても、その意味を深く考えたうえで、その情報処理をする特性と定義されています。このように外部からの情報に敏感である結果、些細なことでも気が付きすぎて、いろいろ頭のなかでその背景や可能性までチェックするために行動がフリーズしたり、感情的にひどく動揺したり、対応する前に深く考え込んでしまう、といいます。

なぜそうなるのかは、心理学では次のように説明されています。つまり、外からきた刺激を深く（Deep）処理することが原因となって、刺激を受けやすく（Overstimulated）、感情的な反応が強く（Emotional）、人に共感しやすく（Empathy）、ちょっとしたことに敏感である（Sensitivity）という性質があるからだというのです。これらの特性の頭文字をとって「DOES」と呼ばれることもあります。

ただし、これは精神疾患ではありません。あくまで、人間の気質や特徴の傾向の1つで、世の中の人びとの5人に1人はHSPかそれに近い特性とされています。こうした繊細さのために、ストレスがたまって、その結果うつ状態になることはあり得るでしょう。しかし、「繊細」過ぎることそのものは病気や障害とイコールではありません。

HSPの概念は、自分自身もHSPだという心理学者エレイン・アーロンが1990年代に提唱しました。1996年に出た彼女の著書『ハイリー・センシティブ・パーソン』は世界的ベストセラーとなりました。日本でも、2000年には翻訳され、文庫にもなっています（冨田香里訳『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』ソフトバンク文庫、2008）。

心理学者の飯村周平博士によると、2019〜2020年ごろに、HSP専門カウンセラーを名乗っている武田友紀さんの『「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる「繊細さん」の本』（飛鳥新社、2018）が、テレビのワイドショーなどで大きく取り上げられたのがきっかけで、HSPは「繊細さん」として日本で広まったようです（『HSPブームの功罪を問う』岩波ブックレット、2023）。

日本ではとくに、繊細で傷つきやすいために生きづらさを抱えているものの、その繊細さのおかげで人びとやものごとの良い面に気付いて、感動したり共感したりすることができる人としてポジティブな意味をもって語られるようです。

