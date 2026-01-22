スマホで認知症対策ができる！…専門医が教える「納得の活用術」

認知症のリスクが気になる世代にとって、「いかに脳を活性化させるか」は大きな関心事です。一方で、いまや日常の一部となったスマホを眺める時間が長くなるほど、「脳に良くないのではないか」と罪悪感に近い懸念を抱いている人もいるでしょう。

認知症専門医の内田直樹さんは、その「スマホへの没頭」の質を変えることが、認知症を防ぐ武器になるといいます。カギを握るのは、ただ情報を眺めるだけの「受動」から、自ら考え戦略を練る「能動」へと使い方をシフトすること。その意外な解決策の一つが、「スマホゲーム」の活用です。

内田さんの著書『脳にいいスマホ』（サンマーク出版）より、一部抜粋・再構成してお届けします。

「むずかしい！」ほど脳にいい。対戦を楽しもう

「ゲーム」と聞くと、若い人の趣味だと思う人もいるかもしれませんが、最近ではシニアがオンライン対戦ゲームを楽しむことも増えてきています。

オンライン対戦ゲームとは、インターネットを通じて世界中の人とリアルタイムで対戦できるゲームのこと。自宅にいながら、遠く離れた友人や見知らぬ人と同じ時間を共有し、知恵をしぼって勝負できるのが魅力です。

好きなゲームがあっても、実際の暮らしのなかではプレーしたいときに相手がいなかったり、レベルが合わなかったりします。しかし、オンライン対戦なら、好敵手とマッチングされ、難度が上がっていくのでおもしろいのです。

ゲームの種類は幅広く、将棋や麻雀、囲碁、オセロといった昔から親しまれてきたゲームもオンライン化されていて、かく言う私も将棋が大好き。最近はポーカーにもはまり、真剣に学び始めています。

そもそも将棋というゲームは、リアルであれ、オンラインであれ、運の要素が絡まず、完全に実力で勝負を決するもの。一方、麻雀は、実力プラス運の要素で勝敗が揺れます。どちらも甲乙つけ難い「おもしろさ」があり、いずれにしても脳にとって大きな刺激になってくれるのは間違いありません。

プレーしていると相手の手を読む、戦略を立てる、状況に応じて判断するなど、脳をフル回転させる場面が多くあります。さらに、対戦を通じて人とつながることができ、会話や情報交換、学びのきっかけになることも多々あります。

ほかにもトランプやクイズゲームなどもあり、難しい操作が不要なシンプルなものも多いので、デジタル初心者でも挑戦しやすいでしょう。

次にご紹介するのは私の認知症に関する講演を聞きに来てくれた女性から聞いた、彼女のご主人の話です。

【スマホゲームで脳イキイキ】

Dさん（70歳）は退職後、生活にゆとりはあったものの、「時間が余ってしまう」と感じる日が増えていました。夫人もよく「図書館にでも行ってみれば？」などと声をかけていたそうです。

そんなある日、幼馴染の友人から「スマホで麻雀をやらないか」と誘われ、試しにアプリを入れてみました。最初は操作方法やルール表示に戸惑いましたが、すぐに慣れました。画面上に自分の手牌が並び、相手が牌を切るたびに「この人は何を狙っているのか」と推測するうちに、時間を忘れて集中していました。

友人と同じ卓に入って音声通話をしながら打つと、まるで同じ部屋にいるような感覚になり、楽しさが増しました。対戦後に待ち合わせて、一杯飲みながら「反省会」をすることもあります。

やがてDさんは「もっと強くなりたい」と思うようになり、インターネットで戦術や確率論の記事を読み、プロの対局動画を研究し、自分の打ち方を改善するようになりました。

久しぶりに遊びに来た息子さんにもオンライン麻雀について熱く語り、「勝ったときの達成感はもちろん、負けたときの悔しさも次の対戦の原動力になる」などと話したそうで、息子さんは母親に「お父さん、なんか変わったね。覇気がある（笑）」と耳打ちしたそうです。

そして最近、Dさんは将棋やオンラインクイズ大会にも挑戦するようになりました。「新しいルールや戦術を覚えるのが楽しくて仕方がないらしい」。夫人はそう言って、「私も構わなくてよくなってラク」と笑っていました。

スマホ麻雀がなければ疎遠になっていたかもしれない友人と、同じゲームを楽しみ、反省会と称して会い、話すことで、つながりを深めたDさん。戦術に関する情報収集や試行錯誤は、まさに知的活動そのものです。実は、複数の研究で麻雀には認知症予防効果があることが示されています。

麻雀が認知症予防によいとされる理由には、戦略的思考や相手の意図を読む高度な認知能力、指先を使うことによる脳への刺激、さらに他者との会話を通じた社会性の維持などが考えられています。

「ぜひみなさんも麻雀を始めましょう！」と言いたいところですが、リアルで麻雀を行うには4人集まる必要がありますし、麻雀牌や台などの準備もなかなか大変です。また、オンラインでの麻雀は手軽ですが、知らない人とアプリ上で行う場合は会話をしないことが多いため、認知症予防効果はぐっと低下しそうだというジレンマもあります。そこで私がおすすめしたいのはポーカーです。

ポーカーにも認知症予防効果

ポーカーといっても、みなさんが昔遊んだであろう手元に5枚のカードが配られるポーカーとは違う、テキサスホールデムという別のルールでのゲームです。

これは、プレイヤーごとに配られる手札2枚と、コミュニティカードと呼ばれる全プレイヤー共通のカード（最大5枚）を組み合わせて役を競うゲームです。論理と確率を駆使して最適解を導き出すこのゲームの競技人口は世界中に1億人以上いると言われています。また、ポーカーはトランプさえあれば2〜10人でどこででもはじめられます。

ルールも比較的簡単で、場所や人数に柔軟に対応することができるため、継続しやすく、高齢者が新たな趣味としてはじめるにもハードルが低いと思います。先ほど、麻雀の認知症予防効果の理由として挙げた「戦略的思考や相手の意図を読む高度な認知能力、指先を使うことによる脳への刺激」といった項目すべてがポーカーにも当てはまるため、ポーカーにも麻雀同様に認知症予防効果があると期待しています。

もし興味を持たれたら「ポーカー 初心者」と検索してみてください。そして、スマホを通してポーカーを学んだら、ぜひご友人と実際にやってみてください。

