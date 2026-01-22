惑星科学者が検証！　「太古の火星」に生物がいた可能性

「火星に関するあらゆる書籍の金字塔」――ミチオ・カク絶賛！

イーロン・マスクに影響を与えた火星移住の第一人者が描く、人類の新たなフロンティア。火星移住は「いつか」ではなく「いつ」の問題だ。宇宙開発に各国がしのぎを削る中、惑星間旅行は誰もが手の届く現実となろうとしている。NASAや宇宙起業家たちから最も信頼される宇宙工学の権威であり、火星協会の創設者・ズブリン博士が明かす具体的なビジョン『科学的かつ現実的で、崇高かつロマンティックな火星移住計画』。本書の日本語版に協力した東北大学大学院理学研究科助教・黒田剛史が特別寄稿。惑星科学者が最近の研究成果から、火星の現在・過去・未来に思いを馳せる。

本書の内容は、「科学的かつ現実的」と銘打っている通り現在人類が有する科学技術に基づき、可能な限り数値による根拠を示しながら火星での人類活動の可能性を説いたものである。私は同じズブリン博士による著書『マーズ・ダイレクト NASA火星移住計画』を大学学部生時代に読み、その「頑張れば住めそう」な火星の話に感銘を受けたことから火星研究を志したこともあり、今回本書の協力に携わることができたことを大変光栄に思っている。

『マーズ・ダイレクト…』の出版から30年近い時が経ち、その間数多くの探査機が火星を訪れたことで、人類の火星環境に対する理解は大きく前進した。その前進の様子は本書をぜひお読みいただきたいが、私の火星の気象・気候を専門とする惑星科学者としての見地から、内容について補足が必要と感じた2点についてまず解説したい。

火星の生命についても本書では議論されているが、私達は「初期の火星に生命は存在したのか？」という疑問の解明にも取り組んでいる。

液体の水(海)の存在に加えて、そこで生命の材料となる糖やアミノ酸が生成可能かどうかが、生命誕生の可能性の鍵を握る。私達はその取り掛かりとして、糖の原料となるホルムアルデヒドに着目した。当時の火星環境における化学物質の生成を数値モデルから推定し、その結果、初期の火星の大気中ではホルムアルデヒドが継続的に生成され、またその特徴は火星で見つかっている有機物の特徴と一致することを示した[2] [3]。

そして現在の火星においても、水は液体の状態では厳しいものの、氷や水和物(水分子を含む鉱物などの物質)として浅い地下に広範囲に存在することがわかっている。本書ではこうした水を含めた火星における資源の獲得について述べられており、よってその分布を知ることは有人探査におけるエネルギー源の確保や生命維持の観点からも大変重要である。

私達は火星表面の堆積粒子(レゴリス)が大気中の水蒸気を吸着する過程が火星の地下水分布に重要な影響を与えることを示し、この過程と地下への水の輸送をモデルで計算することにより火星の地下水マップを作成する研究にも取り組んでいる[4]。

さらには火星の気象に大きな影響を与える砂嵐(ダストストーム)発生のメカニズム解明と予測を目指す「火星天気予報」にも取り組み、有人探査時代を支える情報提供に向けた研究を着々と進めているところである。

本書では、現在の理学・工学主導で進んでいる火星探査が、人類が移り住むとともに農学・経済学・社会学・法学といった学問分野も参入した「火星開拓」となり、そこでの新たな文明の構築へとつながっていく構想が記されている。それがいつ実現するのかはわからないが、人類にとっての新たな挑戦となることは間違いない。

人類が現在地球上で抱えている様々な問題、最近の心を痛めるニュースの数々には留意しつつも、私は地球の外へと活動の範囲を広げる人類の可能性を信じて、自身の生命がある限りは見守って(可能であれは手を貸して)いきたいと考えている。

筆者／黒田剛史 惑星科学者

東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻助教。2006年東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了、博士(理学)。ドイツ･マックスプランク太陽系研究所研究員、JAXA宇宙科学研究所学振研究員、国立研究開発法人情報通信研究機構主任研究員等を経て、2019年より現職。専門分野・研究テーマは大気大循環モデリングの手法による惑星気象学、惑星大気物理学。2022年より科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業「火星における天気予報の実現と水環境マップの構築」研究代表者。

