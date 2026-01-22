惑星科学者が検証！　火星に人類が移住するカギを握る「水」の歴史

「火星に関するあらゆる書籍の金字塔」――ミチオ・カク絶賛！

イーロン・マスクに影響を与えた火星移住の第一人者が描く、人類の新たなフロンティア。火星移住は「いつか」ではなく「いつ」の問題だ。宇宙開発に各国がしのぎを削る中、惑星間旅行は誰もが手の届く現実となろうとしている。NASAや宇宙起業家たちから最も信頼される宇宙工学の権威であり、火星協会の創設者・ズブリン博士が明かす具体的なビジョン『科学的かつ現実的で、崇高かつロマンティックな火星移住計画』。本書の日本語版に協力した東北大学大学院理学研究科助教・黒田剛史が特別寄稿。惑星科学者が最近の研究成果から、火星の現在・過去・未来に思いを馳せる。

火星の気象・気候の研究者から

本書の内容は、「科学的かつ現実的」と銘打っている通り現在人類が有する科学技術に基づき、可能な限り数値による根拠を示しながら火星での人類活動の可能性を説いたものである。私は同じズブリン博士による著書『マーズ・ダイレクト NASA火星移住計画』を大学学部生時代に読み、その「頑張れば住めそう」な火星の話に感銘を受けたことから火星研究を志したこともあり、今回本書の協力に携わることができたことを大変光栄に思っている。

『マーズ・ダイレクト…』の出版から30年近い時が経ち、その間数多くの探査機が火星を訪れたことで、人類の火星環境に対する理解は大きく前進した。その前進の様子は本書をぜひお読みいただきたいが、私の火星の気象・気候を専門とする惑星科学者としての見地から、内容について補足が必要と感じた2点についてまず解説したい。

1点目は本書で言及されている火星表面の溝状の地形(ガリ)について。火星の北半球に広がる平坦な地形がかつての海の名残であることは、科学的にも確実視されている。しかし最近出現が観測されたガリの形成過程については、火星の中でも寒冷な場所であることから残念ながら液体の水の関与は否定されており、凍った二酸化炭素(ドライアイス)の昇華による流動によるものと考えられている。

またそれとは別に、ガリの出現箇所より温暖な箇所に出現し、一時液体の水の関与が示唆された地表の特徴として、RSL (Recurring Slope Lineae)と呼ばれる夏季において特定の場所の斜面に表出する黒い筋がある。だがこちらは砂の流れに起因して生じるものであることが、現在までに確実視されている。

現在の火星では赤道域および北半球低緯度〜南半球中緯度の夏季で昼間の地表温度が0℃を上回り、場所によっては最高で約30℃にまで達するものの、気圧が低く昼夜の寒暖差も大きいため、地表付近で液体の水が存在するには条件が非常に厳しい。より融点の低い塩水なら液体で存在しうるかもしれないが、RSLの生成過程においてもその関与はほぼ否定されており、現在では地表〜地下浅いところでの液体の水(塩水)の存在は絶望視されている。

火星にはなぜ海が存在したのか？

では、過去の火星はなぜ海が存在できるくらい温暖だったのか？ その疑問に答えるべく、2点目の補足の話に移る。本書終盤では、火星環境を現在の地球のように作り変える「テラフォーミング」についての言及がある。

火星は地球とは異なり30数億年前にできたクレーターや流水地形がそのまま現在の地表に残っており、当時の表層環境を雄弁に語っている。よって遠い昔(約40〜35億年前)の初期の火星には地表に豊富な水があり、また現在の地球とほぼ同等の1〜2気圧の厚い大気が存在していたことは、地形の形状解析や火星から地球に飛来した隕石の分析からわかっている。

しかし、本書に記述されているようにその厚い二酸化炭素の大気、そして水蒸気が強い温暖化をもたらして当時の火星が温暖だったのかというと、大気モデルによる推定では現在よりも暗い当時の若い太陽のもとではそれらだけでは足りず、それらに追加しての何かしらの温暖化メカニズムが必要とみられている。

この「暗い太陽のパラドックス」は地球の初期の温暖な環境の説明においても未解決の問題であり、それは火星でも同様である。

「暗い太陽のパラドックス」を解明せよ！

最近、私が研究室の若手研究者・学生らとともに進めている研究の紹介をしたい。

火星における「暗い太陽のパラドックス」を解決する一つの仮説として、当時の二酸化炭素大気に水素が数%混入されると、二酸化炭素分子と水素分子の衝突が赤外線を吸収することで地表に液体の水環境を維持するのに十分な強い温室効果がもたらされることが、海外の研究者による大気放射計算から示唆された。初期の火星において水素は惑星内部から、あるいは彗星の衝突により大気中に供給される可能性が考えられる。

そこで私達もその仮説に立脚し、大気モデルと地表流水、さらに氷床形成と火星内部からの熱による氷床底融解を組み合わせた計算を行った。

その結果、おおよそ数万年〜数十万年の時間スケールで現在地表に残る流水地形の多くの形成を説明できることを示した。

・水素の量が多いケース：温暖な気候になって地表に雨が降り川が流れることによって。

・水素の量が少ないケース：冷涼な気候になって大規模な氷床形成とその融解に伴う浸食によって。

つまり、水素の量にかかわらず、流水地形の形成が説明できるということである[1]。

なお、水素がない場合の計算結果では気候は寒冷で、氷床はできるが融解が起こらず、流水地形は形成されない。このようなケースにおいては、隕石衝突などによる突発的な温暖化で氷床を溶かすシナリオも考えられている。

『惑星科学者が検証！ 「太古の火星」に生物がいた可能性』へ続く。

筆者／黒田剛史 惑星科学者

東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻助教。2006年東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了、博士(理学)。ドイツ･マックスプランク太陽系研究所研究員、JAXA宇宙科学研究所学振研究員、国立研究開発法人情報通信研究機構主任研究員等を経て、2019年より現職。専門分野・研究テーマは大気大循環モデリングの手法による惑星気象学、惑星大気物理学。2022年より科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業「火星における天気予報の実現と水環境マップの構築」研究代表者。

惑星科学者が検証！ 「太古の火星」に生物がいたこれだけのエビデンス