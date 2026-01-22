

中大２区区間６位の溜池一太（右）と早大５区区間３位の工藤慎作 photo by Tsutomu Kishimoto





後編：渡辺康幸が振り返る第102回（2026年）箱根駅伝

2016年から箱根駅伝の第１中継車のテレビ解説を務める渡辺康幸氏（住友電工陸上競技部監督）の第102回大会総括。

後編では打倒・青山学院大と見られていた早稲田大、中央大、國學院大、駒澤大の戦いぶりと、想定外の快走を見せた順天堂大、不屈の魂で逆境を跳ね除けてシード権を手にした帝京大を中心に振り返ってもらった。

前編〉〉〉青学大の圧倒的強さの礎と黒田朝日の「５区・衝撃走」とランナーとして凄み

【力を出しきった早大の課題とは】

青学大の強さが際立った一方で、今回の箱根駅伝は、ライバル校にとっても「現在地」がはっきりと示された大会だったと思います。各校とも戦力は充実しており、条件さえ噛み合えば優勝を狙えるだけの力を持っていました。ただ、その「噛み合い方」で、青学大との差が明確に出た印象です。

往路２位、総合４位となった早稲田大は、持てる力をほぼ出しきった内容だったと言っていいでしょう。狙っていた往路優勝を逃した悔しさは残ったと思いますが、区間配置も無理がなく、個々の走りも安定していました。

来年度も有力な１年生が入学予定ですが、箱根で勝つためのカギを握るのは、やはり上級生です。エースの山口智規選手（４年）は卒業しますが、５区の工藤慎作選手（３年）、４区区間賞の鈴木琉胤選手（１年）をはじめ、３年生以下には力のある選手が揃っています。また花田勝彦監督が今回の結果を受けて、どのようなチームづくりを行なっていくのかがポイントになるでしょう。

それでも早大に関しては、毎年のように指摘される「もう一段階上」に行くための壁が、今回も浮かび上がりました。ここまで見てきた通り、今大会の早大は「失敗したから負けた」のではなく、「力を出しきったうえで届かなかった」。スポーツ推薦入学枠に限りがあるとはいえ、トップレベルの走力はある。それでも優勝争いに絡みきれない。

その差は、突出したエースの存在なのか、勝負どころで流れを引き寄せる経験値なのか。非常に答えの見えにくい部分ですが、ここを突破して全体のレベルアップを果たさない限り、「優勝候補」という評価から抜け出し、栄冠をつかむのは難しいと感じています。

「山の名探偵」と呼ばれる工藤選手はフィニッシュ直後こそ悔しさをにじませていましたが、翌日には「絶対に青学大を倒します」と力強く語っていました。12月下旬から調子が上がりきらなかったと聞いていますし、１年生の頃から５区で注目され続けてきたぶん、プレッシャーも相当だったと思います。開き直って考えれば、黒田朝日選手や城西大の斎藤将也選手（ともに４年）は卒業するので、来季はより自分の走りに集中できる環境になるはずです。

【噛み合わなかった中大、地固めを感じさせた國學院大】

中央大は、噛み合わなかったという印象が強く残った大会となりました。エントリーメンバー上位10名の10000m平均タイムが27分台の実力、全日本大学駅伝の走りを見ている限りでは、今回の箱根は行けるかなと思っていただけになおさらです。

２年連続で４区までレースを引っ張りながら、山上りで流れを失ってしまったこと、エースの吉居駿恭選手（４年）が９区を走らざるを得ないほど、コンディションがよくなかったことも響いたと思います。

戦力的には決して青学大に劣っていませんし、区間によっては上位校と互角以上の走りも見せていました。ただ、箱根駅伝は流れのスポーツです。どこかひとつ歯車がずれると、その影響が後半まで尾を引いてしまう。今大会の中大は、まさにその状態でした。ただし、裏を返せば、わずかな修正で一気に上位争いに戻ってくる可能性も秘めています。

チーム史上最高となる総合２位の國學院大は、私のなかでは最も「次」が楽しみなチームです。毎年主力が卒業しても、継続して力のある選手が出てくる。その好循環が形になりつつあります。課題であった５区では、１年生の郄石樹選手が好走を見せ、今後のチームにとって大きな武器になります。１年生で１時間10分台（区間４位）でしたからね。前田監督からしたら、それこそ郄石選手との「出会い」になったと思います。

後村光星選手（３年）も２度目の６区出走で役割を果たし（区間８位）、７区は高山豪起選手が区間賞（４年）、８区以降は２年生以下が奮闘しました。派手さはないかもしれませんが、確実に順位をまとめる力がある。３区を走った野中恒亨選手、４区の辻原輝選手の３年生世代には、ほかにも長い距離が得意な選手はいますし、１年生には郄石選手だけでなく９区区間３位の野田顕臣選手、２年生世代にも８区区間２位の飯國新太選手をはじめ、各学年に有望な人材が揃っています。あとひとり、流れを一気に引き寄せる存在が出てくれば、優勝争いに本格的に絡んでくるでしょう。

前田監督は出雲、全日本を勝った経験があり、近年の三大駅伝で優勝から遠ざかっている早大、中大と比べても、大きな武器となります。つまり、勝ち方を知っている。その意味でも、打倒・青学大の一番手と言えるかもしれません。

駒澤大については、主力選手が万全ではなかった影響がやはり大きかったと言わざるを得ません。山川拓馬、佐藤圭汰の４年生ふたり、谷中晴選手（２年）がコンディションの影響で、本来起用されるべき区間に配置ができなかった。本来の力から見れば、往路と復路の区間配置が逆になってしまったような印象でした。

【順大の総合３位と帝京大の不屈の魂に敬意】

予選会突破から総合３位に入った順天堂大は、大会前はシード争いのグループとして予想していました。実際、12月上旬に練習を拝見した時はみんな調子も雰囲気もよく、「もっと上に来るかもしれない」と感じました。ただ、それでも総合５位前後とみていました。

振り返ってみると、突出した区間があったわけではありません。それでも９人が３年生以下。大学入学後は足踏み状態だった吉岡大翔選手（３年）が２区で存在感を発揮し、復路を走った４人の２年生のうち３人が区間３位以内でした。２年生は10区間中５人が走ったので、順調に育ってきている証拠だと思います。

あと今大会で大きく注目を集めたチームといえば、帝京大でしょう。前評判が非常に高く、トップ５候補として見ていたのですが、自慢の１、２区で予想外の大ブレーキ。この時点で私自身、「シード争いも無理だろう」と考えていました。中野監督には頭を下げなければいけません（笑）。

帝京大は科学的なトレーニングなど現代的な要素を取り入れた練習も行なっているのでしょうが、それ以前の練習量や根性といった「昭和的な強さ」を持っている。だからこそ、ブレーキ区間が出ても、ほかの選手が引きずられずに走ることができる。それを可能にしているのは、日頃の厳しい練習と、そこから生まれる規律です。まさに「中野イズム」ここにあり、という典型的なレースでした。



実際、往路が終わった芦ノ湖で取材していると、帝京（17位）の前にいる11位以下のチームの監督のほとんどが、「帝京が後ろにいるのはイヤだな」と口を揃えていました。中野監督と帝京大は、そういうチームなのです。

これは優勝した青学大、12年ぶりのシード権を獲得した現在の日大にも共通していることですが、日頃から泥臭い、地道な取り組みをいかに積み重ねていくかどうか。それができれば規律が確立され、それがいざという時の強さにつながることをあらためて感じました。

【打倒・青学大にはちょっとしたミスも許されない】

今回、17位までが10時間台とさらに高速化が進む結果となりました。２年連続で追い風になり、気温も２ケタにいくか行かないくらいで好条件や厚底シューズの進化も影響しています。５区の黒田選手のみならず、花の２区でもヴィクター・キムタイ選手（４年）が１時間４分台に迫る区間新記録（１時間05分09秒）をマークしました。世界のフルマラソン、ハーフマラソンの流れを見ても、この高速化は今後さらに進んでも不思議ではありません。

今大会を終えた時点で、来年度の打倒・青学大候補として名前が挙がるのは、早大、國學院大、中大、順大でしょう。駒大については、強力な４年生が抜ける穴を、現在の３年生以下から何人のエース候補が埋められるのかがカギになります。

ただ、ここ数年、４年生がごっそり抜けた時も「次回の青学大は厳しい、次回はライバルのA、Bが優勝候補」という趣旨の予想をしても、結局は青学大が勝つという構図が繰り返されてきました。

とはいえ、今年度は本当に予想が難しいシーズンでした。エントリーメンバー上位10名の10000m平均タイムが上位だった中大と青学が距離の短い出雲を取れず、國學院が２連覇を果たし、出雲で悪かった駒大が全日本で強さを見せつけ優勝。さらにその駒大は、箱根にうまく合わなかった。最終的には青学大の圧勝ではありましたが、５区途中までは、確かに競り合いは続いていました。

この流れのなかでは、１秒、２秒の判断が順位を大きく左右します。指導者も、よりシビアな決断を迫られる時代になりました。そのなかで青学は、リスクを管理しながら最大値を引き出すことに成功し続けている。だからこそ、あれほどの結果につながったのだと思いますし、12大会のうち９回総合優勝という比類なき戦績を残している。

青学大を止めるためには、どの大学もいっさいの無駄を許されない。今回の箱根駅伝は、その現実を強く印象づけるものだったと言えるでしょう。

⚫︎プロフィール

渡辺康幸（わたなべ・やすゆき）／1973年6月8日生まれ、千葉県出身。市立船橋高−早稲田大−エスビー食品。大学時代は箱根駅伝をはじめ学生三大駅伝、トラックのトップレベルのランナーとして活躍。大学4年時の1995年イェーテボリ世界選手権1万m出場、福岡ユニバーシアードでは10000mで優勝を果たし、実業団1年目の96年にはアトランタ五輪10000m代表に選ばれた。現役引退後、2004年に早大駅伝監督に就任すると、大迫傑が入学した10年度には史上3校目となる大学駅伝三冠を達成。15年4月からは住友電工陸上競技部監督を務める。学生駅伝のテレビ解説、箱根駅伝の中継車解説でもおなじみで、幅広い人脈を生かした情報力、わかりやすく的確な表現力に定評がある。