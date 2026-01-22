本当に、あのハシカンなのか…？月9ドラマ撮影でスタッフが驚いた、橋本環奈の「変貌ぶり」

「女王様タイプ」女優、周囲も驚きの変化

ホントにあのハシカンと同一人物なのか……？

1月12日にスタートしたフジテレビの月9ドラマ『ヤンドク！』の現場で、スタッフから驚きの声があがっている。

「主演の橋本環奈さん（26歳）は、以前は『女王様タイプ』の女優で、近寄り難いオーラをまとっていました。しかし今作では、完璧にセリフを頭に入れたうえで、誰よりも早く現場入り。それどころか、若手スタッフにも『おはよう！ 調子どう？』と満面の笑みで声をかけてくれ、連日のように豪華な差し入れまでしてくれます」（ドラマ制作スタッフ）

橋本の変節の背景にあるのは、このドラマが自身の女優生命を左右する作品になる、という並々ならぬ覚悟だ。

「失敗できない」という覚悟

「'24年に主演を務めた『おむすび』は、朝ドラ史上ワースト視聴率を記録。リベンジを期した'25年4月期の主演ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレ朝）も5％台と大コケに終わりました。しかも、'24年10月には『週刊文春』にマネージャーへのパワハラを報じられ、タレントイメージも悪化した。

テレビ局内では、『今作も失敗したら主演オファーはなくなる』と言われており、橋本自身もそれは肌で感じている。作品のクオリティが高まるのであれば、現場の雰囲気作りでも何でもやる。橋本はそう考えているんでしょう」（フジ幹部）

今作は、元ヤンの主人公が親友の事故死をきっかけに猛勉強して脳神経外科医となり、医療現場に新風を吹き込むという、実話をもとにしたオリジナルドラマ。ちなみに、脚本は『おむすび』と同じ根本ノンジ氏だ。

初回放送の視聴率は、8・1％。近年の月9のなかではまずまずの数字だったが……。

「二ケタを取らないと、『低視聴率女優』のイメージを覆すまでにはいきません。黄色信号です」（同前）

2話目以降で、巻き返しとなるか。

「週刊現代」2026年2月2日号より

