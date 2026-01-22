長谷川あかりさんの“推し鍋”を公開！ シンプルで絶品「酒と水の1：1鍋」

材料を切って煮るだけ。卓上で調理がすんで洗い物も少ない。

鍋料理ってなんてすばらしいのでしょう！

毎日でもつくりたいから、アイデアが欲しいですよね。



きょうの料理ビギナーズ2月号の特集は、「料理家のシンプル推し鍋」。

料理家の皆さんが家でつくっている“推し鍋”を披露しています。



長谷川あかりさんの推し鍋は「酒と水の1：1鍋」。本記事では、「せん切りキャベツと豚肉の1：1鍋」をご紹介します。

クタクタな日でもつくれる、簡単度マックスなレシピです！



長谷川あかりさんの推し鍋

料理研究家、管理栄養士。頑張りすぎない、シンプルでおいしいレシピが人気の長谷川あかりさんに、疲れた日でも、少ない食材で気軽につくれる鍋アイデアを教えてもらいました。

酒と水の1：1鍋

私のおすすめは酒と水の1：1鍋。

水と同量の酒を入れて、アルコール分をしっかりとばすと、風味やうまみだけが残って、とてもおいしい鍋ベースになるのです。

これさえ覚えておけば、具は何でもOＫ！

そのまましゃぶしゃぶにしてもいいし、昆布や鶏手羽を入れてうまみをプラスするとさらにおいしくなります。

ちなみに、私は「料理酒（食塩使用）」を使っています。

塩が加えられているので味が決まりやすくなりますし、よい意味での雑味（アミノ酸や有機酸）もあって味に深みが出るのです。

清酒でつくる場合は、塩を足してくださいね。

せん切りキャベツと豚肉の1：1鍋

コレにはぜひ、市販のせん切りキャベツを使ってください。

キャベツが細いほうが、たっぷりと汁を吸っておいしくなりますから。

それを豚肉で巻き取りながら食べるとおいしいのです。

仕上げに入れる柚子の香りで、極上の風味になります。

材料（2人分）

豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用） … 300g

キャベツ（せん切り／市販） … 300g

A （料理酒（食塩使用）＊… カップ2 水 … カップ2）

昆布（8×10cm） … 1枚

柚子 … 1/3～1/2コ

◎塩

＊料理用清酒や清酒でつくる場合は、鍋で煮立たせる際に8ｇ（小さじ1と1/3）の塩を加える。



［1人分620kcal 調理時間10分（昆布を浸しておく時間は除く）］

1 鍋にAと昆布を入れて30分間おく。柚子はよく洗って皮付きのまま輪切りにする。

2 鍋を強めの中火にかけ、煮立つ直前に昆布を取り出す。煮立ったら中火にし、2分30秒～3分間グラグラと煮て、アルコールをとばす。

3 キャベツを入れ、豚肉も広げて加え、1分30秒間ほど煮る。途中、汁が煮詰まるようなら水を適宜足す。

4 柚子をのせて火を止める。食べる分だけ器に取り、好みで塩少々をふって食べる。

締めはラーメン！

鍋のあとの、豚肉のうまみと塩けのあるスープは塩ラーメンにピッタリ。器にゆでた中華麺を入れ、汁を注いで好みの薬味を散らしてください。



