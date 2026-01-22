ビルボード大阪でのライブ後に記念撮影

ドジャースの山本由伸投手が人気アーティストと対面し、大きな注目を集めている。人気グループ「GENERATIONS」の数原龍友さんがインスタグラムを更新し、ライブ後に対面した際の1枚を投稿。思わぬ大物右腕の登場に、SNS上では驚きの声が広がっている。

数原さんは19日、ビルボード大阪でソロ公演を開催。終演後に更新されたインスタグラムのストーリーズや公式X（旧ツイッター）では、ライブ会場の壁の前で2人が並んで笑顔を浮かべる写真が公開された。数原さんは「山本由伸投手にお越しいただきました ありがとうございました！」と綴り、感謝を伝えていた。

2人は過去にも、数原さんがドジャースのユニホームを着用して2ショットを撮影するなど、以前から友好関係を築いていた。山本は今オフ、古巣オリックスの公式YouTubeへの出演や、24日にはナイキのトークショーへの登壇も予定されている。多忙なオフの合間を縫って友人のもとへ駆けつける粋な計らいを見せた。

異色の顔合わせにSNSのファンは騒然。「山本由伸来てたのまじえぐい」「どこで知り合ったのかな」「どういうつながり〜!?」「え、まってどういうつながり??」「ほんとビックリだった」「ねぇまってえぐい」などと、意外な交友関係に驚きを隠せない様子だった。（Full-Count編集部）