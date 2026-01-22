ゴームズGM「とてもいい手応えを感じている」

ドジャースは21日（日本時間22日）、カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドル（約380億円）で契約したと発表した。ドジャースタジアムで行われた入団会見に出席したブランドン・ゴームズGMは、地元局スポーツネット・ロサンゼルスにも出演。今オフの補強終結を示唆した。

球団初のワールドシリーズ連覇を果たしたが、このオフも積極的な補強を続けた。まずはミゲル・ロハス内野手と1年550万ドル（約8億7000万円）で再契約し、守護神候補として通算253セーブのエドウィン・ディアスを3年6900万ドル（約109億2000万円）で獲得。そしてFA市場の目玉だったタッカーを歴代2位の年平均6000万ドル（約94億9000万円）のメガ契約で獲得した。3選手で総額3億1450万ドル（約498億円）になる。

「これで補強は終わりですか？」。レポーター、キルステン・ワトソンさんから問われたゴームズGMは苦笑いを浮かべながら、こう答えた。

「ほぼ終わりには近づいているけど、完全に終わることはありません。正式なことは何も言えないが、スプリングトレーニングまで数週間という時期のチームとしては、とてもいい手応えを感じている」

タッカーの合意報道時、ドジャースの40人枠はいっぱい。米メディアでは若手有望株を放出し、昨季17勝で最多勝に輝いたブルワーズのフレディ・ペラルタ投手をトレード獲得するのではと報じられた。だが、この日のゴームズGMの反応を見る限り、他球団が恐れる大補強は、ひとまず打ち止めということか。（Full-Count編集部）