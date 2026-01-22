【本日発売】今こそ経済学を問い直す、「ふつう」ってなんだろう…講談社現代新書2026年1月刊

本日、1月22日は講談社現代新書の最新刊の発売日です！

新刊2点をくわしく紹介します。

中村隆之『今こそ経済学を問い直す 切実な「必要」の声を聴くために』

美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう 病気と健康のあいだ』

GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？ 経済学が見落としてきたものとは？ 「働かざる者、食うべからず」、「豊かな生産と消費を達成すれば誰もが得をする」―― アダム・スミス以来、私たちを支配してきた価値観。 経済成長を追求し、市場経済を駆動させるだけでは見えてこない、ほんとうに求められていること＝「必要」に注目をし、経済思想史を捉えなおす。成長なき時代の豊かさを考えるための必読書！

【本書の主な内容】

●「働かざる者、食うべからず」という価値観

●通常の経済学には「必要」という言葉は出てこない

●お金の価値を疑う都留重人「制度派経済学」

●経済学を切り拓いたスミスの二つの著作

●マルクスが描いた理想と資本主義の現実

●J・S・ミルの「漸進主義」

●マーシャルが重視した「組織」への投資

●市場が与える評価は正しいのか――ケインズ

●福祉国家体制の躓きの石

●カール・ポランニーが見た地域コミュニティの破壊

●構造的不正義を是正するために

●市場経済とは異なるしくみ

●単一中心的思考と多中心的思考

美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう 病気と健康のあいだ』

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」

自分と世界、身体と心、正常と異常……

目に映る景色をガラリと変える一冊！

【本書で考える問い】

●病気はどう「発明」されるのか？

●新しい病気が生まれるのは、いいこと？

●ゲームのやりすぎやごみ屋敷は病気のせい？

●生きづらさは連鎖する？

●どこまでが医学で、どこからがビジネス？

●命の優先順位はあるのか？……ほか

「私は以前から、「病や障害はマイナスなもの、できるだけ避けるべきもの」という医学での「ふつう」の考え方に、どこか違和感をもっていました。

しかし、もちろん、医学を否定しているわけではありません。頭が痛いときは薬を飲みますし、必要なワクチンもきちんと受けます。先日も、持病が悪化して入院し、治療を受けました。医学がたくさんの命を救っていることも、よく知っています。

医学は、病や障害をなくすことを目指しています。それは悪いことではありません。

でも、人間は生き物ですから、死を完全に避けることはできませんし、同じように、病や障害を完全になくすこともできません。病や障害とともに生きていくことを肯定することも必要です。そのときには、「ふつう」を見直す文系の考え方が、大きなヒントになると思うのです」――「はじめに」より

