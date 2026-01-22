野球指導者・畠山和也氏が提唱「現場と家庭とで向き合う」

監督、コーチが子どもを「叱れない」時代だからこそ、保護者との距離感を見誤らないようにすべきだ。宮城教育大軟式野球部監督で、軟式野球の競技普及にも務めている畠山和也さんは、「保護者と指導者の境界線が曖昧になってしまうのが今の時代の難しさです」と語る。息子が所属するスポーツ少年団で小学校低学年に接してきた畠山さんが、現場で感じたこととは。

従来は子どもがグラウンドにいる間は監督、コーチの言うことが絶対で、保護者は口出しできないのが当たり前だった。ただ、それでは「思考停止につながってしまう」と畠山さん。「子どもに対して（指導）現場と家庭とで向き合うのが、学校現場も含めた今の社会のスタンス」だと考えている。

畠山さんは小学生に指導した際には、保護者の近くで子どもたちを集め、その日行う練習の意図を説明してきたという。「何をしているか」を透明化するのが目的だ。

「家に帰った時に、親子で会話をすることが大事だと思うんです。『コーチはこう言っていたけど、分かっていた？』と。子どもの答えによって分かっていなかったのか、分かっていたけどできなかったのかなど、親も感じ取ることができるはず。学校現場がそうなってきているように、家庭に任せられるところは任せるのが大切だと思います」

ベンチで注意も…「メリハリのなさ」払拭するための接し方

学童野球であっても采配の指示を出せるのは指導者のみであり、保護者からプレーに関する指示を出すのは禁止されている。一方、低学年の試合ではまだ手のかかる年代ということもあり、ベンチ付近で保護者が子どもの世話をすることもある。

畠山さんは「人間性や言動に関することであれば、いくらでも言ってもらっていいと思う」とそれを肯定する。「少年野球は親が何を求めているかが大事」と話すように、保護者が野球を通じた人間的な成長を求めているならば、それは必要な注意だからだ。

もちろん、罵声・怒声は浴びせてはならない。大学生を指導する中で「プレー面でトラウマを与えてしまうとイップスになったり、初球を振れなくなったりしてしまう」と再認識したことから、特にプレー面に関しては「（ボールを）真ん中に入れろ」「三振はするな」といった声かけでさえ、避けるようにしている。ただ、一人の人間として見過ごせない言動があった場合は注意し、正しい方向へ導く。

「今の子どもは怒られ慣れていない。怒られないからといって無法地帯になると、怪我をしたり、命の危険にさらされたりしてしまう」。そう危機感を募らせるからこそ、保護者の意向を踏まえながら野球を通じた人間形成に徹する姿勢は崩さない。保護者と指導者が一体となって、子どもの成長を後押しするにはどうすればよいか、考えていきたい。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）