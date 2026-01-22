【食料品消費税減税】いま日本の政党は与野党そろって日本経済の将来を破壊しようとしている

総選挙の公約として、新党「中道改革連合」が示した目玉政策が「食料品への消費税ゼロ税率」であったことに、大きく失望した。ところが、嘆いている暇もなく、これに対抗して、高市自民党総裁も消費税減税を打ちだした。

消費税減税は、分かりやすく、即効性があるように見える一方で、物価対策としての実効性は、ほとんど期待できない。

それだけではない。巨額の財源が必要であるため、日本経済の将来にとって極めて危険な政策だと考えざるを得ない。いま日本の政党は、与野党そろって日本経済の将来を破壊しようとしているのだ。

物価対策としての効果が疑わしい

消費税減税が問題である第1の理由は、物価対策としての効果を期待できないことだ。

消費税率を引き下げれば、一時的には、店頭価格は消費税分だけ下がるだろう。それは、家計の負担感を和らげる効果を持つだろう。

しかし、原材料費や人件費の高騰などを理由に、店頭価格を下げない店舗もありうる。

それだけではない。消費税率の引き下げは、現在の物価高騰の主因である原材料費の上昇や人手不足によるコスト増といった供給側の制約には何も手を付けていない。だから、物価高騰を構造的に抑え込む効果は基本的に期待できない。したがって、物価はいずれ上昇する可能性が高い。

将来の財政事情悪化を警戒して長期金利が高騰

さらに重要なのは、税率引き下げに必要となる財源だ。食料品の消費税率をゼロとするには、年間約5兆円の財源が必要とされる。

自民党は、赤字国債に頼らず、歳入歳出の全般にわたる見直しで、これを調達するとしている。

中道改革連合は、政府が活用しきれていない基金などを活用するという。しかし、基金を活用するとしても、それは短期間の財源になるにすぎない。中道は恒久的な減税を考えているので、これでは財源が足りない。

仮に財源を確保できても、どこかで負担が増えることは間違いない。だから、仮に食料品の消費税額が軽減されるとしても、国民全体としての負担が軽減されるわけではなく、単に見えにくい形に移されるにすぎない。

それだけではない。消費税は社会保障の財源と位置付けられている。だから、どんな形で財源を調達しても、消費税減税は、将来世代の負担増を伴わざるをえない。この点についての説明が不十分なまま減税だけを強調するのは、誠実な政策とは言いがたい。

金融市場は、将来の財政事情悪化に対して、すでに強い警告を発している。20日には、10年国債の利回りが一時、2.38％にまで上昇した。これは、1999年2月以来の高水準だ。われわれは、この警告を決して無視したり軽視したりすることはできない。

実務面の複雑化は事業者にとって大きな重荷

消費税率の変更には、実務面で大きなコストが伴う。レジや会計システムの改修、価格表示の変更、取引先や消費者への周知など、事業者側の負担は決して小さくない。人手や資金に余裕のない中小事業者にとって、短期間での対応を迫られることは大きな重荷となる。

こうした実務上の困難を考えれば、消費税減税を実効性のある物価対策として実施することは、決して容易ではない。

それにもかかわらず、今回提示された政策は、与野党とも、現場の混乱や財源について詰めた議論が十分に行われたもののようには見えない。

ヨーロッパで実施されたが成果を上げなかった

「消費税の減税を物価対策として用いることには、以上のような問題があるので、認めがたい」というのは、すでに確立された考えだ。

実は、食料品に対する付加価値税（VAT）の引き下げは、ヨーロッパ諸国ではすでに試みられている。スペインでは、食料品VATを一時的に0％としたが、恒久措置ではなく、0％から2％、さらに元の4％へと段階的に縮小・終了する設計だった。ポーランドでは、0％措置を延長し続けたものの、時限措置とされ、最終的に2024年3月末で終了し、5％へ復帰した。ポルトガルでも、法律上「一時的」とされた食料品バスケットへの0％措置が運用上延長されたが、2024年初めに終了した。

これらの政策について、IMFやOECDは共通した評価を示している。IMFは、税率引き下げによる価格抑制は物価対策の「本筋ではない」と評価し、表示価格は下がっても、供給制約やコスト要因といった物価上昇の原因を是正しないと指摘している。また、広く薄い支援よりも、対象を絞った時限的支援の方が財政コストを抑えやすいとしている。簡単にいえば、付加価値税減税は、費用に見合った効果が期待できない政策ということだ。

OECDも、危機対応では一律の値下げより、脆弱性に応じたターゲット支援が望ましいとしている。

自民党が消費税減税容認に転じたのはなぜか？

2025年の参議院選で、立憲民主党は、食料品などの消費税を一時的に0％とする案を掲げた（期間限定で1〜2年程度）。財源は積立金や特別措置の見直しとされた。今回の提案はほぼその線にそっている。

なお、国民民主党は消費税率を一時的に5％へ引き下げる案を、日本維新の会は食料品に対する消費税を一定期間ゼロにする案を提示した。

一方、自民党は、消費税率の税率引き下げには基本的に反対。公明党は、消費税率の引き下げよりも、所得税の基礎控除引き上げや「生活支援給付」などで家計支援するとした。

このように野党が消費税減税を主張したのに対して、与党は反対の立場だった。

野党であれば、提案しても実現の可能性が低いので、訴求力が強い消費税減税を選挙のスローガンとして受け入れたということだったのかもしれない。

政権を担う立場にある与党の立場からすれば、減税を実現するには前記のような現場の混乱に対応しなければならないが、それに責任を持てないから、消費税減税は提案しにくいのだろう。公明も与党の一員として、同じ判断から消費税を提案しなかったのだろう。では、いま消費税減税推進に変わったのはなぜか？

そして、何よりも、消費税減税に基本的に反対だった自民党が、今回それを進めようとしているのは、なぜなのだろうか？

実現可能な物価対策を

以上のように見てくると、今回の提案は、実行を前提とした真摯な物価対策とはみなしがたい。総選挙において有権者の支持を得ることを主たる目的として、前面に押し出されたメッセージであるように映る。

その結果、政策の効果や実行可能性、そして長期的な影響といった重要事項に関する検討が後景に退いているのではないだろうか？

もちろん、分かりやすい政策を掲げること自体は、否定されるべきものではない。選挙における訴求力は重要だ。しかし、いま求められているのは、実現可能で効果が確実な物価対策である。

供給制約の緩和、人手不足への対応、低所得層に的を絞った直接的支援など、より現実的で、より効果的な選択肢は、消費税減税の他にも存在するはずだ。

【あわせて読む】『高市総理は通常国会冒頭の解散総選挙でいったい何を問いたいのか』

【こちらも読む】高市総理は通常国会冒頭の解散総選挙でいったい何を問いたいのか