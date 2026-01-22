【難解見分け方】どっちが”クロサイ”かわかりますか？…じつは「黒い方がクロサイ」は間違いです！色ではわかりません

あなたはわかりますか？

突然ですが、「クロサイ」と「シロサイ」の区別、つきますか？

「黒い方がクロサイでしょ？」と思うかもしれませんが、じつはこの2つ、色では区別できないんです。シロサイも体の色はクロサイと同じくらい黒いんです。

あなたにはどっちがクロサイか、わかりますか？

気になる正解は……

正解は・・・

クロサイは、右のサイでした！

どちらかというと右が白く見えますが、こっちがクロサイなんです。見分け方は口元にあります。

シロサイは平たい四角い口、クロサイはとがった唇をしています。この違いは食性の違いによって生まれました。シロサイは平たい口で地面の草を食べ、クロサイはとがった唇で木の葉をつまみます。

名前の由来は色ではなく、広い口の「Wide」が訛って「White」になったためといわれています。そしてクロサイはシロサイに対して「クロ」と名付けられたという説があります。

ちなみにインドサイは、角が1本なのですぐに見分けられます。これであなたが動物園でサイを見た時、種類をすぐに見分けられますね。

【難読漢字】「出納」って読めますか？ 「しゅつのう」ではありません！