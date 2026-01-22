戦前に開催された「犯罪防止展覧会」の驚きの光景…死刑に使用された刀、人間の脳みそなどが並んだ

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回は「司法保護犯罪防止展覧会」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

防犯意識向上が目的の「犯罪防止展覧会」

藤井慎二（以下、藤井） 大正時代から戦後まで全国で開催されていた衛生博覧会の絵葉書を紹介した回【犯罪者の女性器、刺青入りの皮膚を展示…昭和まで日本各地で開催されていた衝撃の「衛生博覧会」をご存じですか】が評判が良かったそうですね。そこで今回は、防犯意識の向上などを目的として戦前に行われた「司法保護犯罪防止展覧会」の記念絵葉書をご紹介します。

――これは一体どんなイベントだったんでしょうか？ 検索してもゲンシシャのインスタグラム投稿しか出てきません。ハッシュタグが唯一無二すぎますね。

藤井 実は具体的な開催時期や年代は特定できていないんです。インターネット上にはほとんど情報がなく、国会図書館のデータベースなどで調べても記録は見つかりません。

――絵葉書でしか記録が確認できないということですか？

藤井 そうなんです。ネットオークションで絵葉書をチェックしていたら、たまたまこの展覧会のものが出品されていて、僕もそこで初めて知りました。

――もしかしたら、伝説のイベントなのかもしれません。

北千住に現存する「閻魔大王像」の絵葉書

藤井 うちには「司法保護犯罪防止展覧会」の絵葉書が2セットありますが、まずご紹介したいのが「地獄へ？極楽へ？」という文言付きの閻魔大王像の絵葉書です。東京・北千住の勝専寺が出品したものですね。

――この閻魔大王像は、今も勝専寺で安置されていますが、普段は一般公開していないようです。

藤井 勝専寺ではお正月とお盆に閻魔大王像をご開帳する「閻魔開き」が行われているようです。現在では、その期間しか閻魔大王像を見ることができません。そんな貴重な閻魔大王像を展覧会にわざわざ持ち出していたというのは、なかなか興味深いですね。

――「犯罪防止展覧会」に展示するというのも、わかるような、わからないような……（笑）。

ミイラや頭蓋骨、ホルマリン漬けの脳みそも

藤井 ほかにもミイラや、東京慈恵会医科大学が出品した頭蓋骨、ホルマリン漬けにされた人間の脳みそを展示している様子をうつした写真絵葉書もあります。

――いよいよ、防犯とはまったく関係ない気がします（笑）。

藤井 確かに、そうですね。衛生博覧会と同じで、見世物小屋的な意味合いで客寄せしていたのでしょう。

――戦前は娯楽が少なかったので、当時の人のエログロ嗜好が集約されたのかもしれませんね（笑）。

藤井 3枚目の絵葉書は地獄絵の展示です。「司法保護犯罪防止展覧会」自体は東京で開催されていたようですが、福島県白河市の常宣寺から「絹本著色受苦図」が出品されています。間引きの防止のために使用されたそうです。この絵は現存しており、1961年には重要有形民俗文化財に指定されています。

仏教芸術、お寺の所蔵品が多いワケ

――そもそも、この展覧会はどこが主催していたんですか？

藤井 東京保護事業連合会という団体です。ネット検索すると、1937年の保護団体一覧にも名前が確認できます。そもそも、保護団体は、犯罪をおかした者が釈放された後、更生を支える司法保護事業を行っていました。なかには、日蓮宗・曹洞宗・浄土真宗といった仏教団体、救世軍などキリスト教団体が母体となっているものもあったそうです。

――なるほど。今でも元受刑者の更生を支援する宗教団体はありますが、「司法保護犯罪防止展覧会」は、刑務所を所管していた当時の司法省と、保護団体による一般向けイベントだったのですね。

藤井 1939年には司法保護事業法が制定され、司法保護団体や司法保護委員が制度化され、民間の団体により保護事業が行われていたそうです。

――なぜ多くのお寺の所蔵品や仏教美術が出品されていたのか、疑問でしたが納得しました。とはいえ、「犯罪防止展覧会」という名称から受ける印象とは、やっぱり少しズレを感じますね（笑）。

マンガやアニメでもおなじみの「首切り役人」の刀

藤井 江戸時代に代々、刀剣の試し斬り役を務め、死刑執行人も兼ねたことから「首斬浅右衛門」と称された山田浅右衛門が使っていた刀も出品されていました。

――御様御用（おためしごよう）の一族として有名な山田浅右衛門ですか？ それは今、展示しても人が集まりそうですね。

藤井 この刀は、南千住の回向院というお寺に今も所蔵されているようです。普段は一般公開されていないようですけどね。

――江戸時代の千住エリアには、刑場があったと聞きます。歴史ある寺院には、そうした由緒ある品々が残っているのかもしれませんね。

藤井 山田浅右衛門が刀の試し斬りをしていた「おためし場」は、小塚原刑場という場所で、現在の荒川区南千住にあったそうです。その刑場の隣に死者供養のために建てられたのが回向院で、そこにこの刀が納められているということですね。

――南千住って、今は子育てファミリーが住むタワーマンションの街ですが……。

藤井 それだけではなく、回向院には杉田玄白らが解剖に立ち会い、『解体新書』の翻訳を完成させたことを記念する石碑などもあるようです。玄白が、解剖図の正確性を確かめるため、死刑囚の解剖を見学したという話は有名ですね。

――学習マンガでよく見るシーンですね。

藤井 回向院にある山田浅右衛門の刀は、明治時代の中頃に奉納されたといわれています。ちなみに回向院には、日本犯罪史に残る「吉展ちゃん誘拐殺人事件」の犠牲者を供養するために建立された「吉展地蔵尊」があります。

――回向院、気になるスポットですね。

