¡Ú£±Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¡Ö155¥ß¥ê¡×¤¬Àï¶É¤ò°®¤ë¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¾ÃÌ×Àï¤Î¥ê¥¢¥ë
Å´¹Ýºà¤¬¹â²¹¤Î¤¦¤Á¤Ë¸ü¤ß¤Ê¤É¤ò¸¡ºº¤¹¤ë½¾¶È°÷=2024Ç¯4·î17Æü¸áÁ°8»þ22Ê¬¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¡¢²¼»Ê²ÂÂå»Ò»£±Æ
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ëÀïÆ®¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçË¤¤äË¤ÃÆ¤ÎÊäµë¤¬Àï¶É¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢º£¤Ê¤ªË¤ÃÆ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤òÆ°¤«¤¹¡ÖË¤ÃÆ¤ÎÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í×ÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹ ¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤½¤â¤½¤â²òÀâ¡×¤Ç¡¢2024Ç¯5·î5Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¤¶¤Ã¤¯¤êÍ×ÅÀ
1. ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ë¤ÃÆ¤Ë¤è¤ë»à½ý¼Ô¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó8³ä¤òÀê¤á¤ë
2. Àï¶É¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö155¥ß¥êË¤ÃÆ¡×¤Ç¡¢²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë
3. ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊËÉ±Ò¤Ë¤Ï·î7.5Ëü¡Á9ËüÈ¯¡¢Âçµ¬ÌÏ¹¶Àª¤Ë¤Ï20ËüÈ¯°Ê¾å¤¬É¬Í×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤â
4. À¸»º¶¥Áè¤äÈó¿ÍÆ»Åª¤ÊÊ¼´ï¤Î»ÈÍÑ¤âÌäÂê¤Ë
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤
1,¡¡Àï¾ì¤òº¸±¦¤¹¤ëË¤ÃÆ¤ÎÇË²õÎÏ
¥í¥·¥¢·³¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÏÄ¹¤¤Á°Àþ¤Ç¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡¢ÂçË¤¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬Àï¶É¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÎÅÚ¤ò¼é¤ë¤Ë¤âÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤Ë¤â¡¢ÂçË¤¤ÈË¤ÃÆ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£²¤ÊÆ¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à½ý¼Ô¤Î8³ä¤ÏË¤ÃÆ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2,¡¡ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö155¥ß¥êË¤ÃÆ¡×
¡Ö155¥ß¥êË¤ÃÆ¡×¤Ï²¤ÊÆ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¼çÎÏ¤ÎË¤ÃÆ¤Ç¤¹¡£¾ã³²Êª¤ò±Û¤¨¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò¹¶·â¤Ç¤¡¢ÎÌ»ºµ»½Ñ¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥³¥¹¥È¤âÈæ³ÓÅª°Â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ïµì¥½Ï¢µ¬³Ê¤ÎË¤ÃÆ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´Ã£¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3,¡¡Í×µá¿ô¤È¶¡µë¿ô¤ÎÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ËÉ±Ò¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï·î7Ëü5000¡Á9ËüÈ¯¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶Àª¤Ë¤Ï20Ëü¡Á25ËüÈ¯¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß200ËüÈ¯°Ê¾å¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀï¾ì¤Ç¤Ï°ì»þ´ü¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê7000È¯¤«¤é2000È¯¤Ë¸º¾¯¡£Àï¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎË¤ÃÆ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4, ¡¡²¤ÊÆ¤ÎÂÐ±þ¤È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÃÆ¤ÎÄó¶¡
²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤¿¤á¤ËË¤ÃÆ¤ÎÀ¸»º¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°ì»þÅª¤Ë¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÃÆ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤¬Ì±´Ö¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¤Î¤Ò¤È¤³¤È
¡Ö155¥ß¥êË¤ÃÆ¡×¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÔÏ¹è¡Ê¤¶¤ó¤´¤¦¡ËÀï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Âè2¼¡ÂçÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢Àï¸å¤ËËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¤â¤È¤â¤Èµì¥½Ï¢µ¬³Ê¤Î152¥ß¥êË¤ÃÆ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¤Ë¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÄ´Ã£¤Ë¸Â³¦¤â¤¢¤ê¡¢Àï¾ì¤Î¼çÎ®¤ÏNATOµ¬³Ê¤Î155¥ß¥ê¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹ ¡£¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¤³¤Á¤é
¹©¾ì¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢À½Â¤ÅÓÃæ¤ÎË¤ÃÆ=2024Ç¯4·î17Æü¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¡¢²¼»Ê²ÂÂå»Ò»£±ÆÄ«Æü¿·Ê¹¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë¤½¤â¤½¤â²òÀâ
¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶°ÊÍè¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë·ã¤·¤¯ÂçË¤¤ò·â¤Á¹ç¤¤¡¢Ê¼»Î¤Î»¦½ý¤òÂ³¤±¤ë¾ÃÌ×Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçË¤¤äË¤ÃÆ¤ÎÊäµë¤¬º£¤Ê¤ª½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í×ÅÀ¤òQ&A·Á¼°¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Ë¤ÃÆ¡¢¤Ê¤¼Âç»ö¡©¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¾ÃÌ×Àï¡¢À¸»º¶¥Áè¤Ë
