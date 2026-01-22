貿易黒字過去最高の191兆円でも産業空洞化は進み…中国経済は内需消滅と再びのトランプ関税で沈んでいく

貿易黒字、過去最高でも

中国経済の対外依存の高さが浮き彫りになっている。

中国政府は1月14日、昨年の貿易黒字が前年比20%増の1兆2000億ドル（約191兆円）と過去最高を記録したことを明らかにした。

貿易摩擦のせいで米国への輸出は前年比20%減少だったが、その他の貿易相手国が減少分を補い、全体の輸出が前年比5.5%増加した。中でも電気自動車（EV）やリチウム電池、太陽光発電関連製品の輸出は前年比27%増だった。

だが、中国の今年の輸出は伸び悩む可能性がある。

中国政府は4月から、太陽光関連企業に対する輸出付加価値税の還付優遇措置を撤廃し、バッテリー業界に対する同様の補助も9%から6%に引き下げることを決定した。中国の「デフレ輸出」に対する国際社会の批判の高まりを踏まえた対応だ。

結局貿易摩擦は再燃する

中国で産業空洞化が進んでいることも気がかりだ。

ブルームバーグは14日、「中国は昨年上半期に初めて米国を抜いて世界最大の対外投資国になった」と報じた。中国の対外投資の相当の部分がインドネシアやタイに流れており、特にEVとバッテリーなどの投資が目立つという。

バブル崩壊後の日本で企業の海外進出が急速に進んだが、中国でも同様の現象が起きており、同国からの輸出が減る構造的な要因になるだろう。

輸出頼みの中国にとって、米国との貿易摩擦の緩和は好材料だった。

ブルームバーグによれば、昨年10月の貿易休戦後、中国製品に対する米国の平均関税率は40.8%から30.8%に低下した。レアアースを武器に米国の関税引き下げに成功した形だが、ここに来て貿易休戦のもろさが露呈する事態となっている。

トランプ米大統領が12日、イランと取引を行う国を対象に、米国との貿易に25%の関税を課すと表明したからだ。

先端技術分野での活躍の一方

中国はイラン最大の貿易相手国であり、イラン産原油の8割を購入している。対イラン2次関税が発動されれば、中国の米国への輸出は大打撃を受ける。そのような事態となれば、中国が対抗措置を講ずる可能性が高く、米中の貿易摩擦は再び激化するだろう。

このところ、中国企業の技術進歩が毎日のように報じられている。人工知能（AI）や半導体、EVなどの先端産業分野での中国企業の活躍はめざましいが、華やかな外見の裏で深刻な危機が迫っているのも事実だ。

中国政府は内需振興に舵を切ろうとしているが、遅々として進まない状況が続いている。昨年の新規融資総額は16兆2700億元（約342兆円）と前年の18兆900億元から減少し、2018年以来の低水準となった。資金需要の冷え込みは、不動産不況に起因する国内需要の低迷の証左だ。

不況のあおりをもろに受ける中国の若者たちの間では、冷笑主義がまん延している。その行きつく先とはなんなのか。後編記事『中国の少子化対策3.8兆円はムダ金か…進む若者の「ネズミ人間」化と安否確認アプリ大人気の闇』で詳しく見ていく。

