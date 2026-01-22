紀子さまが「美智子さまの後継者」宣言か…皇后・雅子さまの前で詠んだ和歌の「驚きの内容」

皇室で「絵本」といえば……

「雨降れば 部屋で工作 紙芝居 『あそびのひろば』は 明るい広場」

1月14日、皇居宮殿で行われた新年恒例の「歌会始の儀」で、秋篠宮妃の紀子さまはこのような和歌を披露された。

紀子さまは有志のお仲間たちと、東日本大震災で被災した福島の子どもたちの心のケアに関わっているという。11月の活動当日、天気はあいにくの雨だったが、それでも工作や絵本、紙芝居などで楽しく過ごす子どもたちの様子を詠まれた。

「震災と絵本にまつわる和歌は、上皇后・美智子さまを想起させました。15年前の東日本大震災の直後、美智子さまは知人を通して、被災地の子どもたちに絵本を贈られています。1998年には国際児童図書評議会にビデオメッセージも送っていて、皇室においては『絵本といえば美智子さま』という印象ですね」（皇室担当記者）

平成のころから紀子さまは、姑である美智子さまと親しい関係を築き、「美智子皇后」をなぞるように活動されてきた。長男の嫁である雅子さまは皇太子妃時代、療養中でなかなか皇居に足を運べなかった一方で、紀子さまは週に一度はお子さまたちを連れて、義理の両親を訪ねていたという。

「令和になって両陛下と愛子さまが皇居に移られ、代わりに上皇ご夫妻が赤坂御用地内に引っ越されました。秋篠宮家にとってはいわば三世代同居状態で、ご機嫌伺いもしやすくなっています。将来的に『天皇の母』になられる紀子さまとしては、美智子さまへの尊敬の念をますます強めたのかもしれません」（宮内庁関係者）

30日間で30回近くの公務に

事実、平成のころの上皇ご夫妻をなぞるかのように、秋篠宮ご夫妻の公務の数はことさら多く、とりわけ紀子さまは女性皇族の中でも群を抜いて精力的だ。

たとえば昨年11月には、聴覚障害のある選手のための国際スポーツ大会・デフリンピックが東京で開催されたこともあり、30日間で30回近くの公務に赴いている。冒頭の歌会始が終わった後も、秋篠宮さまとともに「第66回交通安全国民運動中央大会」に臨席された。

「昨年11月の誕生日に際した記者会見で、秋篠宮さまは『全体的な公的な活動の規模を縮小するしか、いまはないかと思います』と述べられました。しかし秋篠宮家は佳子さま、悠仁さまもあわせて、さまざまな組み合わせで数多くの公務に取り組まれています。

一方で両陛下については、雅子さまのご体調に波があるため、平成のころよりもペースダウンしているのは否めません。公務の直前までご出席が決まらない雅子さまに対して、秋篠宮さまや紀子さまが複雑な思いを抱いていても、決しておかしくはないでしょう」（同前）

雅子さまが皇后になられた後も、紀子さまが手本とするのは相変わらず美智子さまのようだ。

似たような「事件」は、すでに昨年のうちから起こっていた……。関連記事『紀子さまはすでに「天皇の母」気取り…皇后・雅子さまの前で見せた「驚きの行動」』にて、詳しくレポートしている。

【つづきを読む】紀子さまはすでに「天皇の母」気取り…皇后・雅子さまの前で見せた「驚きの行動」