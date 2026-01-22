「安楽死法案」が可決された日本での「難病」のリアル…余命宣告を受けたラッパーを演じた稀代の映画俳優・毎熊克哉が表現した「生きづらさ」

「安楽死法案」が可決された近未来の日本で、さまざまな人々が火花を散らす衝撃のヒューマンドラマ『安楽死特区』が、1月23日から全国順次公開される。監督の高橋伴明、主演の毎熊克哉は、2025年公開の実録逃走≒闘争劇『「桐島です」』が大いに話題を呼んだ新たな名コンビ。伴明監督には昨年7月に本サイトにもご登場いただいたが、今回は満を持して稀代の映画俳優・毎熊克哉のインタビューをお送りする。

原作は『痛くない死に方』（2020年）でも監督と組んだ、現役医師でもある作家・長尾和宏の同名小説（ブックマン社刊）。名作ハードボイルド『野獣死すべし』（1980年）『女がいちばん似合う職業』（1990年）などで知られる脚本家・丸山昇一とタッグを組み、凡百の社会派ドラマとは一線も二線も画した「生と死の熱いバトル」が型破りに展開する。余命宣告を受け、ある使命感をもって終末医療施設「ヒトリシズカ」に乗り込んだラッパー・酒匂章太郎役を演じた毎熊克哉は、いかにしてこの意欲作に挑んだのか？

「あなたがどう考えたのか」を求められる伴明組

――新作『安楽死特区』は、昨年公開の『「桐島です」』に次ぐ高橋伴明監督とのタッグですが、どういうタイミングで出演が決まったのでしょうか？

毎熊：今回は2本同時に出演オファーをいただいたんです。なかなか珍しいことだと思いますが。

――それ以前から、伴明監督とは仕事したいと思っていたんですか？

毎熊：実は、監督の現場はエキストラで参加したことがあるんです。僕が役者を始めたころ、右も左もわからず初めて行ったプロの映画の現場が、伴明監督の『禅 ZEN』（2008年）という作品でした。それからずっと監督のことは意識していましたが、十数年経って、まさか2本同時に声をかけていただくとは思いもしませんでした。

――伴明監督は現場でどんな演出をされるんですか？

毎熊：ほとんど具体的な注文はなく、淡々と撮っていくという印象です。結局、どの役でも、どの部署でも、「自分で考える」ことがすごく大事なんだと思います。ホン（脚本）を読んだうえでどう思ったのか、それを各自が仕事に反映してほしいということなんだろうなと。もちろん目指す方向が違えば「違う違う、そうじゃない」と言ってくださると思いますが、最初からこうしてほしいと指示するよりも、まず「あなたがどう考えたのか見せてほしい」という感じでした。

――伴明監督に本サイトでインタビューしたとき、毎熊さんはもともと監督志望だっただけあって、監督がやりたいこと、現場で役者に求められていることが即座にわかる、とおっしゃっていました。そういう「監督目線も兼ね備えた役者」みたいな意識はあるのでしょうか？

毎熊：まず、自分の演じる役がこの作品においてどういう役割を担っているか、というのは何よりも先に考えます。その客観的な視点がもしかしたら監督的なのかもしれないですね｡演じる役が『桐島』や今回の『安楽死特区』のように「物語の軸になる存在」になると、どうしても作品全体に関わってくることなので、よりその意識は強くなるかもしれません。とはいえ、すでにシナリオがありますからね。全部がそこに細かく指示されていないにしても、全体のマップのようなものはある。そこに具体的にどう向かっていくかは、その人次第ですが。

――今回は、わりと監督が毎熊さんに行き先を任せるようなところがあった？

毎熊：僕だけに限らないと思いますが、監督はそんなに役者に具体的に指示したり、語ったりされる方ではないんです。ただ、一緒に時間を過ごすなかで、監督がこの題材にどんなことを感じて、どんなふうに切り取ろうとしているのかは、なんとなく伝わるというか……こちらの想像力で追いかけて、決めていけるような感覚はありました。

――そんなにズレも生じない？

毎熊：もしかしたら、監督の思惑とは全然違うことを現場でしていたのかも（笑）。でもNGにならなかったのは、それはそれでナシではなかったのかなと。許容できないときは絶対に言うでしょうし。

役者の判断で「抑えた表現」にするのは、患者さんに失礼

――毎熊さん演じる主人公・酒匂章太郎の持病であるパーキンソン病の症状については、入念にリサーチされたのでしょうか？

毎熊：いろいろな資料を見たり調べたり、実際に患っている方のお話を聞いたりしました。ただ、症状の程度は人によって全然違うんです。誰か1人の方をモデルにするというアプローチも可能だったかもしれませんが、今回はそれも違う気がして。結局は自分の判断で、「章太郎は左半身に麻痺が出やすい症状にしようと思います」と監督に伝えて。監督も「そうか、わかった」とおっしゃったので、そのように決まりました。

――声が徐々に出にくくなるという病状も？

毎熊：「声が出づらくて拡声器を使う」という描写は、すでに脚本に書いてありました。それがどの程度のものなのかは、自分の体を通して実際にやってみて、現場で監督に判断してもらいました。「普通に喋れる状態ではないのに、懸命に言葉を絞り出している状況」というのは、場面として重要な要素なので、より難しいアプローチで臨んだほうがいいんだろうなとは思っていました。

――苛酷な病状をどこまで表現するか、というのも毎熊さんに任されていた？

毎熊：パーキンソン病の症状をどれぐらいのリアリティや強度で表現するかについては、衣装合わせのときに監督と少し話したとき、「あんまり大げさにならなければいい」と言われました。僕もどちらかというと近い考えで、むしろ症状をあまりハッキリ見せなくていいのかな、と最初は考えていたんです。でも、実際に病気を抱えた方々とお話をさせていただいて、それを役者の判断で「抑えた表現」にするのは失礼だな、と思ったんです。

――というと？

毎熊：章太郎自身がつとめて症状を隠そうとしている、という人物描写としてなら許容できると思いますが、パーキンソン病のリアルな症状やしんどさは目を背けずに表現しないといけないな、と思ったんです。その病気の「生きづらさ」は、ちゃんと演ろうと。撮影が始まる直前に考えが変わりました。

――そんなタイミングだったんですか。

毎熊：はい。章太郎という人物が、この物語で最終的に衝き動かされていく思いについて考えると、病気の苛酷さは観る人にちゃんと伝わるように表現しないといけないな、と思ったんです。ギリギリ、オーバーにはならないように表現したつもりです。

後編記事『「安楽死」がテーマの衝撃作で『野獣死すべし』の丸山昇一と高橋伴明がタッグ…主演・毎熊克哉インタビュー』へ続く。

毎熊克哉（まいぐま・かつや）1987年3月28日生まれ、広島県出身。2016年公開の主演映画『ケンとカズ』（小路紘史監督）で毎日映画コンクール、スポニチグランプリ新人賞など数多くの映画賞を受賞。主な映画出演作に『サイレント・トーキョー』（2020／波多野貴文監督）、『猫は逃げた』（2021／今泉力哉監督）、『冬薔薇』（2022／阪本順治監督）、『世界の終わりから』（2023／紀里谷和明監督）、『初級演技レッスン』（2024／串田壮史監督）、『悪い夏』（2025／城定秀夫監督）、『「桐島です」』（2025／高橋伴明監督）など。

