仕事も結婚も本当に「自分で選んでいる」と言えるのか？佐藤優が明かす「自由意志」と「構造主義」の残酷な真実

主体的に生きているようで、本当に私たちは主体的なのか……。元外務省主任分析官で、著書に『残された時間の使い方』がある佐藤優氏は、「自分は自由意志で選んだと思っていても、じつは選ばされているということが多い」と語る。一体、どういうことなのか？ レヴィ=ストロースが提唱した「構造主義」を参照しながら解説する。

主観や主体性は「あいまいなもの」

クロード・レヴィ=ストロース（1908〜2009）というフランスの社会人類学者の名前を聞いたことがある人も多いでしょう。彼が提唱したのが「構造主義」という考え方です。

彼は人間の社会的、文化的現象の背景には目に見えない構造があり、一人ひとりの思考や行動はその構造の影響を受けていると考えました。

未開社会を研究していたレヴィ=ストロースですが、どの種族や部族にも存在する近親相姦のタブー（インセスト・タブー）をうまく説明することができませんでした。

それまでの説明では、近親相姦によって血が濃くなり、遺伝的な様々な問題が起きるからだとされていました。

一見、まっとうな考え方ですが、一部部族ではその考え方では解釈できない事例が見られたのです。

彼はモースの贈与論やソシュールの言語学をもとに、もう一度この問題を考え直してみました。すると、その背景に共通の社会的な構造があることに気づきます。

未開社会では親族単位での集団を作ることが多いのですが、集団と集団の関係性はその間で婚姻が行われることによって作られ、守られていたのです。

背景に潜んでいる「社会的な構造」

もしも集団内の婚姻だけが行われ、他の集団に対して閉じられていた場合、集団同志の関係性は希薄になります。

すると物々交換などの流通もうまくいかず、いずれ集団間で争いが起き、両集団ともに大きな損害を被ることになり得ます。

それを防ぎ、互いの集団がうまくいくためには、婚姻関係を通じてつながっておく必要がある。そのためには集団内の婚姻を抑える機制が必要になる。

インセスト・タブーは、その構造の中で必然的に導かれてきた慣習だとレヴィ=ストロースは考えたのです。

私たちは日常生活でも様々な禁忌（タブー）があり、またそれに付随した嫌悪感や忌避感など、個人的な感情があります。表面的には純粋に個人的な意思や感情、感性から選択した行動も、実はその背景に社会的な構造があるというわけです。

だとしたら、純粋な自主性や主体性は怪しいということになります。また自由意志ということすら、その背景に社会的な構造が潜んでいる可能性があると考えられるのです。

自分の自由な意思で選択したことが、実は大きな構造の中ですでにある程度は決まっていて、その範疇の中での選択でしかない――。

何やら構造主義も難しい概念のように考えてしまいますが、日常の生活でもこのことは頻繁に起きていることなのです。

私たちはものごとを「選ばされている」

例えばあなたが独身の男性であるとしましょう。

いずれ結婚して家庭を築こうと考えているかもしれません。その場合、なかば当然のように家族を養うために今以上に仕事に頑張ろうとするはずです。

収入を上げるために副業を始めたり、より収入が高くなる場合は転職なども考えるかもしれません。その際の選択に関しては、おそらく本人の意志であり、主体的な判断だと考えるでしょう。

ですが、選択の可能性としては奥さんが働いて、自分は家事を行う主夫業ということもあるはずです。ただし、ほとんどの男性はその選択を最初から外しているのが実状ではないでしょうか。

これは、男は外に出て働き、家事を担うのは女性であるという昔ながらの社会的、文化的な規範、構造があるためだと考えられます。

もちろん昨今は、女性でも高収入でキャリア志向の人も多いので、主夫業に専念する男性も昔に比べ増えていると思います。ですが、まだまだその選択肢が一般的に受け入れられるまでには至っていないと考えます。

社会的な構造というと何やら大仰に聞こえますが、ちょっとした先入観や刷り込みのようなもので、私たちは知らずのうちに自分の選択を限定していることが多いのです。

自分は自由意志で選んだと思っていても、じつはそれらによって選ばされているということが多いということです。

