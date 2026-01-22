1972年にカンカンとランランが上野動物園にやって来てから50年超。今年1月25日にはシャオシャオとレイレイの観覧が終了となり、日本でパンダを見ることができなくなる。多くの愛されたパンダは、日中関係を移す鏡でもあった。初来日以降の日中パンダ外交史をひもとく。

【写真】1972年上野動物園で一般公開が始まったカンカンとランラン。日本各地で曲芸を披露したウェイウェイなども

上野の象徴がゼロに

東京・上野には、いつもパンダがいた。どれほどの修学旅行生や家族連れが、パンダ目当てにこの街を訪れただろうか。

上野動物園（東京都台東区）の飼育展示課長の鈴木仁さんは言う。

「上野動物園にとって、いえ、上野にとってパンダは象徴と言えるほど、大きな存在です。平日でもパンダを観覧するお客様が並んでいますから。シャオシャオとレイレイが中国に帰ったら、寂しい思いをする方たちがたくさんいるでしょうね」

2025年12月15日、上野動物園の双子のジャイアントパンダ・シャオシャオとレイレイの中国返還が正式に発表された。

中国メディアは、パンダ返還を高市早苗首相の台湾有事発言と結びつけ、「日本がパンダを失うのは、高市首相の責任」と報じた。しかし、元々の返還期限は2月20日。2頭の帰国は、あらかじめ決まっていた。

「今は、2頭を安全に無事に中国に返す──それだけを考えています」

鈴木さんによれば、「ついにこの日が」と返還を冷静に受け止め、別れを惜しむリピーターがいる一方で、「これまでパンダを見たことがなかったから」と足を運ぶ人も少なくないという。

蒋介石の妻が贈呈

はじめて来日した1972年以来、53年にわたり、上野動物園や南紀白浜のアドベンチャーワールドなどでパンダは多くの人に愛された。しかし2頭の返還により、国内のパンダは、ついにゼロになる。新たな貸与も期待されたが、現時点で具体的な計画はない。

『中国パンダ外交史』の著者で東京女子大学教授の家永真幸氏が語る。

「パンダ外交は中国の巧妙な罠のように語られますが、外国がパンダを熱心にほしがったから生まれた外交戦術です。友好を演出したい国にしか贈らない。それが一貫した中国のスタンスです」

第二次大戦中の1941年、蒋介石の妻・宋美齢らが連合国のアメリカにパンダを贈っている。冷戦時には友好国のソ連や北朝鮮に貸し出した。そしてパンダ外交は、半世紀あまりの日中関係を映し出す鏡でもあった。

1972年11月、田中角栄政権下での「日中国交正常化」を機に来日したカンカンとランランが、日本中でパンダブームを巻き起こす。

東日本大震災後には、仙台市が復興のシンボルにパンダを借りる計画を進めた。中国側も仙台市にパンダを贈る意思を示したが、2012年の尖閣諸島問題により日本国内で対中感情が悪化し、貸与は見送られた。

新たな貸与はあるのか

家永氏はこう語る。

「中国が相手の国の対中政策に納得しているなら、次のパンダが来るし、不満があれば新たな貸与はありません。注目すべきは、返還よりも新たなパンダが『来るか来ないか』。その意味でも、パンダは日中関係のバロメーターなのです」

次に上野にパンダが来るのはいつか。先は見通せないが、今も街のあちこちに像やレリーフなどが設置され、グッズを販売するショップが建ち並ぶ。その一つひとつが、パンダが、上野という街とともにあり、人々に愛された証なのだ。

取材・文／山川徹

※週刊ポスト2026年1月30日号