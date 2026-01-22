【再婚のリアル】「こんなはずじゃ…」遺産・養育費・住宅ローンのドロ沼を防ぐ、”婚前契約”の意外な威力

日本では毎年およそ50万組が結婚している。多くの人が「この人とならうまくやっていける」「家族として新しい生活を築きたい」という希望を抱き、人生の次の段階へ進む。一方で、その後ほとんどが直面する夫婦の危機で、約3組に1組が離婚している。

注目すべきなのは、離婚理由の多くが「愛情の欠如」ではない点だ。金銭感覚の違い、家事や育児の分担、親族との関係、価値観のズレなど、いずれも結婚前から想定できたはずの問題ばかりだ。それでも関係が崩れてしまうのは、出来事そのものではなく、「起こりうる問題にどう向き合うか」を事前に話し合ってこなかったことが原因にある。

そこで注目されているのが「婚前契約書」である。婚前契約書とは、結婚後の生活や財産管理、子育て、万一の別離時の取り決めなどについて、夫婦となる二人が合意内容を文書にまとめたものだ。近年、日本でも現実的な選択肢として関心が高まりつつある。

ここで一つ、再婚者が婚前契約書を上手に活用したお話をご紹介したい。

「初婚男性」と「再婚女性」の結婚

真紀子さん（仮名）は42歳。離婚歴があり、前夫との間に中学生と小学校高学年の子どもがいる。健一郎さん（仮名）は45歳の初婚だ。

健一郎さんは30代の大半を研究に没頭して過ごしてきた。実験と論文に追われる日々のなかで、私生活は必要最小限に切り詰められ、結婚や家庭を思い描く余白はほとんどなかったという。ただ、歳の離れた兄妹が3人おり、その世話を折に触れて引き受けてきた経験から「子どもの扱いには慣れている」という密かな自負はあった。

赤ん坊から育て上げる覚悟までは持てないが、すでに小学生を過ぎた年齢の子どもであれば、生活のイメージはなんとなく描ける――。はっきりと言葉にはしないものの、そんな感覚が健一郎さんのなかにはあった。40代に突入し母を亡くしたことをきっかけに、初めて「自分にも家族が必要なのではないか」と考えるようになり、婚活を始めたのである。

2人が結婚を意識するようになったのは、3回目のコンサートデートだった。アーティストの歌声に真紀子さんの心が強く掴まれる一節もあり、帰り道にセットリストや歌詞の話題から会話は自然と深まり、これまで互いに口にしてこなかった人生の断片にまで及んでいった。

真紀子さんの問いかけに対し、健一郎さんはすべてに答えたという。母を亡くしたあとの空虚さ、家族への憧れと、その裏側で感じてしまう重さ。ぽつりぽつりと、自分自身の言葉で語った。 真紀子さんはそこに、嘘のない不器用な実直さを感じたそうだ。一方の健一郎さんも、真紀子さんが話を急かしたり、結論を求めたりしないことに、静かな安堵を覚えていた。

結婚の決意を胸に2人が私のもとを訪れたのは、それからわずか数週間後のことだった。私の結婚相談所では、初婚同士以外の成婚については、原則として婚前契約書を勧めている。特に国際結婚や、真紀子さんのように子どもがいる場合には、その必要性はより高くなる。

「結婚前から現実的すぎて冷めるのではないか」と敬遠されがちだが、むしろ、将来の衝突を防ぐための備えであり、夫婦がどんな価値観で人生を歩むのかを確認するための“会話の地図”のようなものだ。

財産や住まい、仕事の継続、子どもとの関わり方など、これらのハードルは愛情だけでは処理しきれない現実だ。重要なのは、婚前契約書を「別れるための契約」と捉えず、「関係を壊さないための仕組み」づくりということを理解する点にある。

実際に海外では、特に再婚や子どもがいる場合においての婚前契約書は一般的だ。アメリカでは全体の約2割、再婚者に限れば3〜4割が作成しているとされ、すでに「特別なもの」ではなくなっている。

現実的な話し合いが覚悟を変える

こうした私の説明を真紀子さんは、落ち着いて聞いていた。必要な点を静かに確認していく様子から、「これから先を大切にするための準備」として理解していることが伝わってきた。

健一郎さんは最初は戸惑いながらも資料へ目を落としていた。条文を追ううちに、何かを考えはじめている表情に変わっていった。「結婚とはタイミングと勢いで決めるもの」と、どこかで信じてきた彼にとって、一つひとつを確認するこのプロセスは、未知のものだったに違いない。

「話し合わないまま我慢する結婚は、もうしたくないです」という真紀子さんの言葉は、過去の結婚生活の困難さを裏付けるものだった。それに健一郎さんは深くうなずき、「真紀子さんが望むのであれば」と静かに賛同した。

婚前契約書には、夫婦の日常に起こり得る問題だけでなく、それを回避するための工夫も盛り込まれる。子どもへの関わり方、元配偶者の位置づけ、生活費の分担、親の介護など、話し合うべき課題は、ふたりきりの枠内だけに収まることは決してない。取り巻く小さな円がひとまわり、ふたまわりと大きくなるにつれ、結婚生活そのものもより具体的になる。

愛情や覚悟だけでは覆いきれない領域があることを、2人はこの段階ではっきりと自覚し始めていた。だからこそ、生活が始まる前に、語り合う必要があったのだろう。

時に立ち止まり、時に持ち帰られ、何度も修正を重ねた。答えがすぐに出るものばかりではなかったが、健一郎さんも真紀子さんも、避けることなく婚前契約書に向き合い続けた。こうした現実的な問いの積み重ねによって、ふたりの関係は、少しずつ「夫婦」という輪郭を持ち始めていた。

子どもは夫を「主（あるじ）」と呼ぶ

専門家を交えつつ、約2か月をかけて真紀子さんと健一郎さんの婚前契約書が完成した。その後間もなくして入籍。だが結果として、2人は婚前契約書を役所に提出しなかった。

話し合いを重ねる過程で、2人に必要なのは、紙に法的効力を持たせることではなく、その内容をめぐって交わした時間そのものだったと気づいたからだ。互いに何を共有して、どこからは踏み込まないのか。共通の言葉を使い、どのタイミングで振り返るのか。その基準を誰かに決めてもらうのではなく、自分で確認できたことが、すでに大きな意味を持っていた。

例えば、健一郎さんは子どもたちとの関係を一気に距離を縮めることはしなかった。それが婚前契約書の話し合いの段階で2人が出した結論であり、子どもには大人の速度に合わせて受け入れさせることはしないと決めたからだった。

週一で真紀子さんと子どもが住む家に通っている健一郎さんが、その生活の中でできることを、できる分だけ積み重ねていくやりかたと続けた。送り迎えをするだけの日もあれば、ただ同じ部屋で本を読むだけの日もある。何もせず一緒にいるだけの時間も含めて、関係の一部だと考えて回数を重ねていた。

子どもたちも、自分たちのペースで距離を測っていたようだ。名前を呼ぶタイミング、話しかける言葉の選び方、頼っていい範囲。そうした小さな調整を繰り返しながら、生活の中に健一郎さんを置く範囲を広げていったようだ。

半年が経過した頃、子どもたちは健一郎さんを「主（あるじ）」と呼ぶようになり、その期を境に共に暮らすことになったという。子どもなりに選び取った、無理のない呼び名だったのだろう。

ともに暮らし始めて2年。婚前契約書は引き出しの今も奥にしまわれたまま、話題に上ることもないそうだ。

婚姻制度は古いものと捉えるのであれば、古い制度のなかある一部に何か補助的なものを加えると、じつは「新しい価値観」として広まる場合が多い。婚前契約書はいわばその補助的な役割のものに過ぎないが、ここで大事なのは、婚前契約書の「離婚時のために使う覚書」という一般的なイメージを、「夫婦がよりよく生活を回すための覚書」に変えていくという点だ。

新婚期は、人生がうまくいく前提で物事を考えやすい。「多少の違和感があっても、そのうち何とかなるだろう」と楽観できる時期だ。しかし困難は、仕事や育児で余裕がなくなった頃を見計らって訪れる。問題が起きてから話し合おうとしても、互いに疲れ切って冷静さを欠きやすい。結婚は日々の積み重ねだ。そのなかで無駄に神経をすり減らしたり、信頼を損ねたりしないために活用していくという発想に変えてみてはどうだろうか。

