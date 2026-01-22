【日本のインフラ問題】深刻な危機をどう乗り越えるか「福島県南会津町の事例」

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

南会津町のアセットマネジメント

橋の優先順位付けをおこなう際、重要度が一つの評価指標となりますが、橋の重要度は各自治体の実状によって変わります。

南会津町は、旧田島町、伊南村、南郷村、舘岩村という4つの町村が合併してできた面積886平方キロメートルの広大な町で、基本的にはロの字型をした3桁国道でこれらの旧町村が結ばれています（図表4-7）。

そこに○印で示されるような南会津町役場で管理する約400の橋梁が分布しています。その多くは3桁国道に沿うように点在しており、これは国道に隣接する町道に架かる橋であることを意味します。一方枠で囲っている橋は離れた集落から国道に延びる一本道に架かる橋で、仮にこの橋のどれかが老朽化などにより通行止めになるとその集落は孤立してしまうことになります。

そこで南会津町ではこうした集落から国道に抜ける一本道に架かる橋の優先順位を上げてメンテナンスする計画としています。逆に国道に隣接する橋の中で老朽化が進行しているものがあり、すぐ隣に迂回路があればその橋をメンテナンスする優先順位を下げ、将来的にはその橋を廃止するようなことも視野に計画することも考えられます。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態