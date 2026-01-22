30歳営業マンが「業務命令」で求人動画に出演…「まさかの退職」を決意した「意外なきっかけ」

人手不足解消のため、SNS用求人動画の制作を決めた都内の専門商社。「真面目で印象がいい」と白羽の矢が立ったのは30歳営業マン。彼は極度のあがり症で「大勢の前で話すのは無理です」と訴えるも、上司は「業務命令だ」と一蹴。なんとか撮影がすんだ動画を公開すると、予想外の展開が待っていた……。事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

30歳営業マン、「業務命令」により求人動画出演

12月上旬。甲社（都内にあるオフィス器具を扱う専門商社で従業員数は400名）の会議室でA川総務部長（40歳。人事・総務担当の責任者）とB山営業課長（35歳）は、深刻な表情で、テーブルの上にあるノートパソコンの画面を見つめていた。

「B山君、先月求人サイトに出した採用広告、反応がさっぱりだよ。問い合わせが1件も来ない」

「うーん……実は昨日、部下が新たな顧客を取ってきたのは嬉しいんですが、その彼自身が手いっぱいで担当できない。とにかく人手が欲しいので、早く何とかしないと……」

「わかってるよ。なんかいい方法はないかなあ……」

しばらく考え込んでいた2人だが、B山課長がある提案をした。

「そういえば、他社の人事部にいる私の友人が、SNSに求人動画を載せたらいい人材が取れたって喜んでいましたよ。ウチでも動画で採用PRをしたらどうですか？会社の雰囲気が伝わるから、お互いのミスマッチも減りそうじゃないですか」

「それはいい案だ。手始めに人手不足が深刻な営業職向けの募集動画を作ろう。動画には営業課の若手に出てもらうとして……。誰がいいかな？」

「C沢君はどうでしょう？真面目で印象もいいし、若手の代表としてふさわしいと思います。彼には私から話しておきますよ」

B山課長が会議室を出た後、A川部長は早速知り合いの業者に連絡を取り、50万円で10分間の動画制作を依頼した。

その日の午後、B山課長はC沢さん（営業主任でB山課長の部下。30歳）を呼び出した。

「今度SNSに営業職の求人動画を出すことになった。A川部長から依頼で、営業課代表として君に出演してほしいそうだ」

「えっ……僕がですか？」

C沢さんは一瞬固まり、首を左右に振った。

「いやいや……動画に出るなんてダメです。大勢の人に向けて話すのが苦手なんです」

「そんなこと言うなよ。君の出演時間はほんの5分ぐらいだ。会社のためだと思って協力してくれ」

「すみません、本当にあがり症なので。できれば他の人に……」

B山課長は不機嫌な表情になった。

「C沢、これは業務命令だ。わかったな」

C沢さんは「業務命令だ」と言う言葉に負けて、しぶしぶ出演を承知した。

出演シーンのカットを要求したワケ

その日の夜からC沢さんは動画のことが原因で不眠症に陥った。営業成績は抜群で同僚や後輩からも慕われているが、実は極度のあがり症で、一対一ならOKでも大勢の人前で話をするのが苦手だった。動画に出れば当然大勢の人前に姿をさらすことになる。まして会社の説明なんて……。それは彼にとって苦痛以外の何物でもなかった。ついには、「いっそ会社を辞めよう」とまで思い詰めた。

C沢さんが業務命令を受けてから1週間後、動画撮影が行われた。C沢さんはぎこちない笑顔でカメラの前に立ち、前もって考えたセリフをしゃべろうとするのだが、舌がもつれたり、途中から何を言っているのかわからなくなったりで、NGを連発。そのたびに現場に立ち会ったA川部長とB山課長から「がんばれ！」と励まされ、なんとか撮影を終えた。そして翌週末、会社のSNSに動画が公開された。

1月上旬、C沢さんのLINEに高校時代の友人からメッセージが届いた。

「おいC沢！会社の求人動画見たぞ！めっちゃ緊張してたじゃん！」

続けてスマホの呼び出し音が鳴った。

「お前のあのきごちない動作、まるでロボットだよ」

「やめてくれよ……、恥ずかしいから……」

「いや、面白かったって。みんなで見て爆笑したわ！」

スマホから他の友人たちの笑い声が聞こえてきた。「C沢、最高！アハハハ……」

一体どこでその動画を見つけてきたのか……。聞く間もなくC沢さんは胸が締めつけられた。

「やっぱり出るんじゃなかった。課長にはもっと強く断るべきだった」

翌日、C沢さんはA川部長のもとを訪れた。

「部長、あの動画の件ですが、私が出演している部分をカットしてもらえないでしょうか？」

驚いたA川部長がそのわけを尋ねると、C沢さんは泣きそうな顔になった。

「友人に言われたんです。『動きがまるでロボットみたい』だって……。SNSを見た他の人たちからもそう見られるなんて耐えられません」

「しかし、動画を作る前に制作業者から受けた説明では、再編集にはかなりの追加費用がかかるそうだ。それに再編集や動画を消したとしても、すでに拡がったものには対処できない。だからさ、このまま使わせてほしい。友達がいうほど君の動作がひどかったとは思えない。悩みすぎだよ」

「そうですか。じゃあ私が退職した後で構わないので、動画から僕の出演部分をカットして頂けますか？すでにいない社員が求人の動画に出ているのはおかしいですよね」

そして次の日、C沢さんは直属の上司であるB山課長に1月末付での退職届を提出した。

＊ ＊ ＊

この事例で、B山課長はC沢さんに求人動画への出演は業務命令だと断言している。しかし、業務命令が有効とされるには「業務上の必要性（労働契約に定めがある内容であること）」「合理性（ 従業員の職種や役割から命令が妥当であること）」「適法性（法令や就業規則、労働契約等に違反していないこと）」が必要となる。

上記の条件に照らすと、動画出演は多くの場合、従業員の本来業務と直接関係がないため業務上の必要性は低い。また、出演を拒否する従業員を強制する合理性も乏しく、たとえば出演を承諾した他の社員を起用するなど代替手段を取ることもできる。そういった事情を勘案すると、動画出演を業務命令として強制することは、正当化が難しいと言える。

後編記事〈「業務命令」で求人動画に出演した30歳営業マンの「退職」、どうしたら防げたのか？会社が犯した「3つの決定的ミス」〉では、動画出演の強制が難しい更なる理由、削除要請への対応、甲社の「その後」などについてお伝えする。

【つづきを読む】「業務命令」で求人動画に出演した30歳営業マンの「退職」、どうしたら防げたのか？会社が犯した「3つの決定的ミス」