2026年イチオシは…「丸亀製麺」だ！株主優待で超便利！超楽しい！「カリスマ厳選の６銘柄」を一挙紹介します！

日本株はスタートダッシュ！

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。

2026年の株式市場はスタートダッシュ！ 大発会の日経平均株価の終値は、前年12月30日と比べて1493円32銭（2.97％）高の5万1832円80銭でした。その後も堅調に推移しています。

このままですと、今年の年末は日経平均６万円台も夢ではない？

インフレが進み、今年も物価上昇は避けられないようです。現金の価値がどんどん下がっている今、今年こそ投資を始めてみませんか。

「投資は怖い」、「株なんてギャンブル」と思っている方も多いかと思いますが、「自分の資産は自分で守る」、「自分で育てる」時代です。新NISAも今年で３年目となり、気軽に投資信託の積み立てや個別株の高配当銘柄への投資ができるようになりました。

投資先も予算や始める年齢によって人それぞれですが、投資は「楽しくなければ続かない」のが基本です。楽しい点で、「優待投資」はもってこい。今回もお勧めの銘柄をいくつかご紹介です。

トヨタも優待を新設！

昨年は、優待新設が多く、トヨタ自動車（東プ・7203）やカルビー(東プ・2229)、小糸製作所(東プ・7276)などの老舗企業も新しく優待を設けました。優待導入企業も過去最多となっています。企業側も個人株主に株を保有してもらうために、あの手この手で施策を練っているようですが、今回のイチオシは、こちらとなります。

優待変更で、100株だと3年以上の長期保有でポイントがより多くいただけるようになったヤマハ発動機（東プ・7272）。配当は年に2回で、いまのところ配当利回りも4％前後となっています。

優待ポイントは、静岡の地元名産品やサッカーチームのジュビロ磐田の観戦チケットなどから選ぶことができ、バラエティ豊かです。ファン株主クラブがあり、抽選で工場見学やモーターショーのチケットも当たります。株主思いの会社だと思うので、応援したくなりますね。

優待のお楽しみの一つは、なんといっても外食です。外食銘柄は多くありますが、今回は多く、長く保有すると優待額が増えるトリドールホールディングス（東プ・3397）にしました。

店舗数の多い讃岐うどんチェーンの「丸亀製麺」などで使え、カード式なので使い勝手も良い。海外展開もしているので、今後の業績も期待できます。200株以上、1年以上の継続保有で優待額が増えるのも嬉しいです。

お買い物も楽しみたい方には家電量販店のエディオン（東プ・2730）はいかがでしょうか。リアル店舗でもECサイトでも使えることができ、家電だけでなく日用品の取り扱いもあるので、生活防衛にも役立ちます。3年以上の継続保有で100株の場合、優待額が倍になるのもありがたいです。

便利な「デジタルギフト」がもらえる

優待で最近多くなってきたのが、「デジタルギフト」。クオカードからデジタルギルトへ変更する銘柄も増えています。2026年も新設優待はデジタルギフトが増えそうです。

配当も出しているイー・ガーディアン(東プ・6050)。以前はクオカードの優待でしたが、デジタルギフトに変更しました。9月に5,000円相当ですが、1年以上の継続保有だと8,000円にランクアップされます。デジタルギフトは有効期限のないAmazonギフトやPayPayなど、交換先を自分で選べるのもありがたいです。

チェンジホールディングス（東プ・3962）の優待は300株以上の保有が条件ですが、年に2回、6月と12月に7,500円相当のデジタルギフトがいただけて、配当は3月。年に3回のお楽しみがある銘柄です。長期保有の特典もあり、300株以上、2年以上の継続保有で10,000円と高額デジタルギフトがいただけますよ。

1000株と少し投資のハードルは高くなりますが、グッドコムアセット（東プ・3475）の優待は5万円のデジタルギフトが4月、10月の年に2回。年間10万円いただける優待です。高額優待は「大丈夫？」と少し心配になりますが、継続配当もしています。今回の優待は上場10周年記念株主優待なので、今年限りです。

さらに後編『セブンの「優待」はめちゃ使える…！NISA専用「高配当銘柄」も一挙紹介！2026年最初のカリスマ厳選７銘柄』でも、1月に権利日がやって来る厳選銘柄を紹介していきます！

