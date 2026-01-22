華々しい経験を持たない人必見！　就職活動・面接の定番「自己分析」「他己分析」のデメリットとは

学生優位と言われる昨今でも、自分の希望する企業への就活がうまくいくかどうかは別の話。そこで、就職活動を控えるすべての学生に、楽に面接上手になれる書籍『面接の赤本 2028年度版 (本当の就職テスト)』から、就職活動に必ず役立つ「自己分析しない就活法」をご紹介。

自己分析してもアピールできる経験がない！

華々しい成功体験をしている学生はほとんどいない。平凡なサークルやアルバイトの経験があればマシなほうだ。それでさえ、自己分析すると、「同じゼミのあの人はテニスの大会で優勝している。自分はサークルでもアルバイトでもたいしたことしてない。こんなんじゃアピールするネタにならない」と気落ちする。

サークルもアルバイトもしていない学生であれば、自己分析すると、「本当に何もしてない。大学の授業もサボってばっかりだし。何もアピールできる経験がない」と絶望感を味わうことになる。

長所が何も見つからない！ 短所ばかり目につく！

自己分析をいくらしても、長所が何も見つからないという人は多い。無理やり長所として挙げたものも、仕事に役立つとは思えず、自信を失っていく。

自己分析をしていくと、長所は見つからないのに短所ばかりが山ほど見つかる人も多い。短所を改善する方法もわからないので、さらに自信を失っていく。

自分の可能性をせばめてしまう！

本来、人は成長するものだし、変化するものだ。例えば、学生時代は内気でも、入社して、お客さんと毎日接しているうちに、上手に話せるようになるものだ。しかし、自己分析で固定観念を作った学生は、入社後、伸び悩むことが多い。

例えば、「私は生まれながらに内向的だから、絶対に対人的な仕事には向かない。私は対人的な仕事をしてはいけない！」と自己分析の結果、洗脳のように強固な固定観念を持つ。だから、対人的な仕事から逃げ続けるようになる。

他己分析で短所がさらに強化される！

自己分析のワークシートには、親や兄弟、友人から「自分がどんな人間か？ 自分の長所・短所は何か？」を聞き取りしろという項目もある。こうした他人から自己を評価してもらうことを他己分析という。

だいたい、自分が内向的と自覚していれば、同じように「お前は内向的だよね」と親、兄弟、友人からも言われる。

自分でもそう思うし、親、兄弟、友人からもそう言われたので、これは動かしようのない事実なのだとさらに強烈な固定観念を持つことになる。

このように自己分析は手間と時間をかけ、自分の短所を強烈に頭に焼き付け、自信を失う作業になることが多い。そして、過去の自分に囚われ続けることになる。

過去のイヤな経験やトラウマを思い出す！

人は小さな楽しいことも小さなイヤなことも忘れる。だから、昔のことを思い出すと、強烈に楽しかったことと強烈にイヤだったことしか思い出せないものだ。

何かで入賞して賞状やトロフィーがあるような人は楽しかったことが思い出しやすい。賞状やトロフィーを見るたびに成功体験を思い出し、その記憶を強化できるからだ。

華々しい成功体験のない多くの人は、楽しいことや小さい成功があっても思い出しづらく、逆に、強烈にイヤだったことばかり思い出しやすい。

自己分析は過去に焦点をあてる。自己分析をすることで、忘れていた過去のイヤな経験やトラウマを思い出すことがある。

このように、華々しい成功体験をしていない学生が自己分析をすると、自信を失い、過去のトラウマを思い出し、ウツになることもある。そんな状態で面接に挑んでも上手くいくわけがない。

就職活動で「自己分析」は必要ない！ 「自分に合った企業」は自己分析では見つからない