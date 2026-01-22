【長野県大雪情報】北部を中心に22日昼前にかけて断続的に「強い雪」が降る見込み
午前5時55分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表しました。
大北地域の山沿いと中野飯山地域では22日昼前にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。
［気象概況］
日本付近は、25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約5500メートルには、氷点下36度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。
上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。
また、24日から25日頃にかけても、北部の山沿いと中野飯山地域を中心に大雪となる所があるでしょう。
［雪の実況］
22日05時現在の24時間降雪量（アメダスによる速報値）
野沢温泉48センチ
信濃町19センチ
飯山37センチ
小谷50センチ
上田市菅平 22センチ
22日05時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）
野沢温泉105センチ
信濃町39センチ
飯山64センチ
小谷99センチ
上田市菅平64センチ
［雪の予想］
22日6時から23日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い10センチ
中野飯山地域20センチ
大北地域山沿い15センチ
上田地域の菅平周辺5センチ
乗鞍上高地地域5センチ
その後、23日6時から24日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い5センチ
中野飯山地域5センチ
大北地域山沿い 15センチ
大北地域平地5センチ
乗鞍上高地地域 10センチ
その後、24日6時から25日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い40センチ
長野地域平地10センチ
中野飯山地域50センチ
大北地域山沿い50センチ
大北地域平地20センチ
上田地域の菅平周辺20センチ
松本地域の聖高原周辺10センチ
松本地域の聖高原周辺を除く地域5センチ
乗鞍上高地地域20センチ
木曽地域15センチ
下伊那地域10センチ
5センチ以上を予想する地域を記載しています。
その後も、25日頃にかけて降雪が続き、積雪が多くなるおそれがあります。
［防災事項］
大北地域の山沿いと中野飯山地域では22日昼前にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。
長野地域の山沿いでは、22日昼前にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。
また、北部の山沿いと中野飯山地域では、24日から25日頃は、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください
北部では、落雷や突風に注意してください。北部や中部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。