四半世紀の眠りから覚めた物語がついに刊行…上橋菜穂子さんが明かした「二十数年前の私」との共同作業

『精霊の守り人』『獣の奏者』『鹿の王』など、数々の名作を世に送り出してきた上橋菜穂子さん。その作家人生において、唯一「雑誌連載」という形で発表されながら、これまで書籍化されることのなかった物語『神の蝶、舞う果て』が、2026年1月22日、ついに発売となります。

執筆当時のエピソード、そして改稿にあたって大切にしたことなどを語っていただいた、上橋さんへのインタビューを前後編に分けてお届けします。【前編】

〈ものがたりのあらすじ〉

カタゼリム（降魔士）の少年・ジェードは、神と魔物、光と闇が共に宿っているとされる、神聖でありながらも恐ろしい聖域＜闇の大井戸＞で、魔物から聖なる蝶を守る役目を負って暮らしていた。ある日、ジェードの相棒である少女・ルクランが、聖なる蝶が舞い上がって来る予兆の鬼火に触れる事件が起きる。他のカタゼリムたちと違い、なぜか、予兆の鬼火に激しく反応してしまうルクランは、聖域を守る者のなかで波紋を呼んでいた。自分がなぜ、そんな反応をするのかを知りたいと願うルクランと、ルクランを守りたいと思うジェード。それぞれの思いをよそに、ふたりは壮大で複雑な運命の糸に絡め取られていく。

象徴的な「蝶」の源泉は…

----白浜鴎先生が装画を手掛けられた表紙を拝見して、薄青い空に羽ばたく＜神の蝶＞と、鏡映しのように描かれた＜蝶の影＞が、とても印象に残りました。作中でも蝶が舞いあがる場面は象徴的に描かれています。この蝶のイメージや場面は、どのようなところから生まれたのでしょうか。

白浜さん、はっとするような美しい装丁を描いてくださいましたよね。私も初めて見たとき、しばらく目を離すことができませんでした。

蝶が舞い上がるイメージや場面がどう生まれたかということ、申しわけないのですが、実は、まったく思い出せないのです。25年以上前に書いた物語だから、ということもあるのですが、書いた後に「エピソード化」しなかったからかもしれません。

『精霊の守り人』などは30年以上も前に書いたのに、バルサとチャグムが頭の中に現れたときのことを覚えているんです。多分、それは、出版後に様々な媒体でインタビューを受けて、答えねばならなかったので、記憶が鮮明なうちに何度も思い出し、ひとつのエピソードとして記憶したからなんでしょう。

でも、『神の蝶、舞う果て』の場合は、雑誌連載はしたけれど、本として出版することはなかったので、そういう機会はありませんでした。だからだと思いますが、まあ、単に老化現象かもしれません。（笑）

二十数年前の上橋さんとの「共同執筆」。改稿で大切にしたこと

----今回の作品は、20年以上前に連載されていたものを改稿されたとうかがっています。

あとがきに「二十数年前の私と、現在の私が共同執筆したようなものです」と書かれていましたが、改稿にあたって、これはどうしても残したいと思った部分と、今だからこそ、変えようと感じた部分は、それぞれどのような点だったのでしょうか。

『神の蝶、舞う果て』は、初めて、雑誌連載という形で発表した物語でしたが、やってみて、やはり私は連載という形では物語を書くことができないのだと痛感しました。

私はプロットを立てず、頭の中に鮮明な印象が浮かんでくるままに物語を書いていくのですが、書いている間も様々なことを調べたり、あれこれ考えたりしています。書き終えてからも推敲を繰り返します。そうやって、ようやく、ひとつの物語を書き終えるので、書き始めたときは、自分でも、どのくらいの時間がかかるのか、まったくわからないのです。

そんな書き方をしている私が、たった一度だけ連載をしたのが、『神の蝶、舞う果て』でした。

『神の蝶、舞う果て』は、「守り人」シリーズを書きながら、オーストラリアでフィールドワークをし、大学での仕事もするという、二足の草鞋どころか、三足の草鞋（？）を履いたような状態で、短時間で書き上げねばならなかった物語なのです。

雑誌の締め切りに合わせて少しずつ書いたのではなく、まず一気に書いてしまってから、分割してお渡したのですが、それでも、この辺りまでにください、という時間的制約がありましたから、書きながら膨らませていく余裕も、書き終えてからじっくり推敲する時間もありませんでした。

私は緻密で豊かな物語が好きなのですが、そういう書き方をしたことで、『神の蝶、舞う果て』は、私の感覚では、とても短い物語になってしまいました。

推敲も出来なかったので、「このことを前に知っていなければ、この人は、こういう反応はしないだろう」と思うようなことを書いていたり、いくつか恥ずかしい失敗をしている箇所もありました。すべて自分のせいなので、読者や編集者さんたちに申しわけないことをしてしまった、という気持ちがずっと心の中にあったのです。

ところが、二十数年ぶりに読み返してみたとき、短いけれど、というか、短いからこそ、なのか、ぎゅっと凝縮した「熱と勢い」と共に、この物語の最も大切な部分がストレートに伝わってきたんです。

そうか、これは、そういう物語なんだ、と思いました。未熟に感じられるとしても、エピソードを増やして、この「熱と勢い」を消してしまったら、この物語がもつ力もまた、消えてしまうだろう、と。

それで、「これは、そうはならないだろう」と思う部分や、「この人がなぜ、こういう行動をしたのか」を書いていなかった部分、主人公たちが知っているはずがないことを説明してしまっている部分などを修正しました。

生態系に関わることなどを修正したり、書き過ぎていた部分を削ったり、主人公をはじめ登場人物たちの思いや行動の意味が、より明確になるようにもしてみました。

その他、細かい修正をせっせとやりましたが、大きな筋は変えていません。

四半世紀を経て向き合った主人公たちに感じた思い

----主人公のジェードは、相棒のルクランを思いやる一方で、16歳らしい衝動や未熟さも、併せ持った人物だと感じました。

四半世紀を経て、改めてジェードたちの物語と向き合われたとき、先生ご自身は彼らをどのように感じられましたか。

ルクランとジェードは、本当にごく普通の少年少女で、だからなのか、読み終えたとき、「ふたりとも、よく頑張ったなあ」と思いました。

それとね、私、若かったなあとも思いました（笑）。具体的にどこがどう、とは言えないのですけど、いま書いていたら、ああいう感じにはならないかもしれません。

作家生活37周年、今思うこと

----作家生活が今年で37周年を迎えられることと思います。25年前に書かれた作品を出版されるというのは、どんなお気持ちでしょうか？

また長く創作活動を続けてこられる中で、創作を支えているものは何でしょうか。

そもそも、そんなに時間が経ったというのが信じられません。あっという間に年をとったなあ、という感じです。

最近、昔大好きだった漫画を読み直しているのですが、その中で描かれる高校生活には、まだ携帯電話すらないんです。ああ、あの頃は良かったな、としみじみ思うというのが、いかにも年寄りっぽいですが（笑）、私が書く物語は、私たちが暮らしている世界ではない世界の話なので、25年以上経っても、そういう意味では、時の流れを感じないですよね。

きっと読者が感じるのは、私の書き方の変化でしょう。同時にきっと、変化しない「上橋らしい部分」が、むしろ、くっきりと浮かび上がってみえるのでしょうね。

それはそれで怖い気もしますが、その一方で、これだけ長く書き続けていると、そういう「変わらないように見える部分の中の、微妙な変化」に、私が過ごしてきた年月の意味が見えるのかもしれない、という気もしています。

そして、しみじみ、こんなに長く作家として生きてこられた幸せを感じています。

創作を支えているものはなにか、というお尋ねには、申しわけないのですが、具体的な何かをあげてお答えすることは出来ないのです。

自分でも、自分がどうやって物語を生み出しているのか、よくわからないからです。

例えば、生態系に関するトピックなどで、心惹かれることに出会ったとしても、それだけでは物語は生まれてくれません。それとともに、なにか「物語」のイメージのようなものが頭に浮かんで、強烈に私を揺さぶってくれて、初めて、書くことができる、としか答えようがないのです。

ふとした拍子に、唐突に物語のイメージのようなものが頭に浮かぶ瞬間があって、ああ、書きたい！ と思い、そのイメージを頭の中で転がしているうちに、書ける！ と思ったら書き始める――そんなことを繰り返しながら、物語を紡いできただけなので。

どうして物語のイメージが浮かんでくるのか、それがわかれば、もっと沢山物語を書くことができるのでしょうが、残念なことに、まったくわかりません。

ですから、ひとつの物語を書き終えたときは、びょうびょうと風が吹き渡る荒野にぽつんと立っているようで、この先なにか書くことができるのだろうか、と不安になります。デビュー当時も今も、それはまったく変わらないのです。

＊＊＊

さらに、【後編】〈『獣の奏者』や『鹿の王』、『香君』へも繋がる、上橋菜穂子さん「唯一の雑誌連載作品」がついに書籍化！…物語に込められた思いとは〉の記事では、作品の中身に踏み込み、さらには上橋さんの創作の系譜についてのインタビューをお届けします。

