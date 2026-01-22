子どもの体調不良に学級閉鎖…いざという時に役に立つ休暇＆給付制度

インフルエンザや風邪などの感染症が流行りやすいこの時期。子育てをしながら働いている人の中には、保育園や学校で感染症が流行しているという話を聞いて「仕事に影響が出たら困るなぁ」「どうか体調を崩しませんように」とびくびくしている人も少なくないはずです。

子どもの突発的な体調不良で仕事を休んだり、子どもの面倒を誰かにお願いせざるを得なかったりした時に活用したいのが、会社や国・自治体によるサポート制度。備えあれば憂いなし。後から「そんな制度があったなんて知らなかった！」と後悔しないためにも、事前にしっかりリサーチしておきましょう。

働く現場での「育児支援」の歴史

少子化は、いまや日本にとって国家の存続を揺るがしかねない大きな社会問題です。でもそれが深刻な問題として認識され始めたのは意外と最近のこと。1990年に出生率が1.57を記録した、いわゆる「1.57ショック」がその始まりと言われています。

働く現場での育児支援が具体的に始まったのはそれから5年後、1995年のこと。育児休業法が施行され、「働きながら子育てをする」ことを、どのように企業や社会が支援するべきかに注目が集まるようになりました。

近年では、2020年度には約12.6%だった男性の育休取得率が、2023年度には約30.1%、2024年度には約40.5％と急増するなど、風向きは大きく変わりつつありますが、それでも多くの女性は依然として育児と仕事の両立の本質的な難しさを日々感じているのではないでしょうか。

子どもの世話で仕事を休む場合の支援制度は？

そうした難しさを感じる場面のひとつが、急な子どもの体調不良です。「保育園で感染症が流行っていると聞いて嫌な予感はしていたけれど、翌朝起きたら案の定発熱していた」「ようやく上の風邪が治ったと思ったら、次は下の子が体調不良に……」――子育て中の多くの人が、こうした経験に覚えがあるのではないでしょうか。

自分自身が病気やけがで働けない場合に頼りになるのが健康保険の「傷病手当金」ですが、子どもが病気の場合に直接給付金や手当金がもらえる公的な制度はありません。「休暇を取りやすくする」制度が支援の中心になります。

その中心となるのが、「子の看護等休暇」の制度です。

「子の看護等休暇」はどんなときに使える？

「子の看護等休暇」とは、育児・介護休業法で定められた、小学3年生修了までの子どもを養育する労働者について1年間に5日まで（対象となる子が2人以上の場合は1年間に10日まで）休暇が取得できる制度です。休暇は1日単位だけでなく、半日単位や1時間単位で取得することも可能です。

2025年の法改正により制度が拡充されており、これまでは対象年齢が小学校就学前まででしたが、小学3年生修了までに拡大されました。さらに、「病気・けが」、「予防接種・健康診断」に加え、「感染症に伴う学級閉鎖など」や「入園・入学式、卒園式」も新たに対象に。子ども自身が体調不良でなくても、学級閉鎖になった場合に活用できるようになりました。また、これまでは「子の看護休暇」を取得するには6ヵ月の継続雇用期間が必要でしたが、雇用期間に関わらず取得可能になっています。

有給休暇と看護休暇、どちらを使う？

ただし、「子の看護等休暇」について法律上定められているのは、あくまでも「休暇を取得できる権利」。そのため、休暇を取得した日に対して有給か無給かは会社ごとの判断になっています。

実態としては、大企業を中心に「子の看護等休暇」に対して有給、一部有給扱いとしているところもあるものの、中小企業では圧倒的に無給の場合が多く、全体としては無給の会社が約6割を占めています。無給の場合には、休暇を取得した分だけ給与が減ることになるので、「看護休暇扱いにするくらいなら、有給を消化して休もう」と考える人も少なくないようです。

とはいえ、有給は有給で突発的な事情や旅行などのために余裕を持って残しておきたいという気持ちもあるでしょう。有給休暇と看護休暇、どちらを使うかはなかなか悩ましい問題と言えそうですね。

「子の看護等休暇」の申請の方法は？

「子の看護等休暇」を取得する場合には、事前に会社に申請するのが原則とされています。それぞれの会社の規定に基づいて申請書や勤怠システム、上司や人事部への連絡などによって申請します。ただし急な体調不良など緊急の場合には事後申請でも問題ありません。

取得の際は、その取得理由についての詳細な説明は不要とされています。また、この休暇を取得することを理由とする不利益扱いについても法律によって禁止されています。もしも取得そのものを認めてもらえなかったり、1日単位でないと取得できないと言われたりした場合には、一度法律を確認してもらえないか、やんわりとお願いしてみるのがよいでしょう。

また、会社によっては「感染症特別休暇」「ファミリーサポート休暇」といった名称で独自の有給での特別休暇や看護休暇を設けている場合もあります。勤め先の会社にこうした休暇がないか、あらかじめ就業規則を確認しておくといざというときに役立ちます。

自分も感染した場合には別の制度が活用できる

子どもがインフルエンザに感染し、看病をしていたら自分にも感染してしまった……というのはよくあること。そういった場合には、先ほど触れた健康保険の「傷病手当金」が活用できる可能性が出てきます。

傷病手当金は、自分自身が病気やけがで健康保険から標準報酬日額の約3分の2 が支給される給付金です。連続する3日間以上仕事を休んだときに4日目以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。なお、3日間の待機のカウントには土・日・祝日も含まれます。たとえばインフルエンザで発熱→翌日に診断・投薬→さらに翌日に解熱→そこから2日後から出社という流れを想定すると十分に支給の要件を満たす可能性があります。

国や自治体によるベビーシッター代の助成も

場合によっては「その日は重要なアポイントメントがあってどうしても仕事休むことができない」ということもあるでしょう。そうした場合に、家族など他に子どもの世話をしてくれる人がいなければ、頼りになるのがベビーシッターです。

こども家庭庁で行っている「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」に勤め先が参加申請していれば、会社から「ベビーシッター券」を受け取り、対象のベビーシッター会社を利用することで、対象児童1人につき1日（1回）あたり最大4,400円（2,200円×2枚）、1カ月あたり24枚まで、つまり最大52,800円の補助を受けることができます。ベビーシッター会社が病児保育に対応していれば、子どもが体調不良の場合にも利用することが可能です。

また、自治体が独自のベビーシッター代の一部を補助してくれることも。対象年齢や利用条件、金額などが自治体ごとに異なるだけでなく、年度によって変わることも多いので、定期的に確認することをおすすめします。

いずれにしても子どもの体調不良は突如としてやってくるもの。いざというときに慌てないために、そして「あのとき制度を使えばよかった！」と後から後悔しないために、日頃から会社の就業規則や自治体のウェブサイトを確認しておく習慣をつけておきたいところです。

