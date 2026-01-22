マセラティ延長保証プログラムを改定

マセラティ・ジャパンは1月16日、『マセラティ延長保証プログラム』の価格体系を改定した。

【画像】2026年は『トライデント』制定100周年を迎えるマセラティ！ 全8枚

『マセラティ延長保証プログラム』は新車購入時に付帯する3年間のメーカー保証終了後も、走行距離制限なしで最大10年まで保証を延長できる制度である。



今回の改定では、従来の早期価格を廃止し、価格体系を全面的に見直すことで最大約25％の値下げを実現した。

これにより、商品内容がわかりやすくなり、延長保証がより利用しやすいプログラムへと刷新された。

また、従来は延長保証に含まれていたロードサイドアシスタントサービスを有償オプションとして独立提供するかたちへ変更した。これによりユーザーは、必要なサービスを必要なタイミングで選択できようになった。

本プログラムは、新車保証と同等の包括的な保証内容を提供する『マセラティ延長保証プログラム』と、パワーユニットおよびトランスミッションのコンポーネントに特化した保証内容の『マセラティ限定保証延長プログラム』の2商品が用意される。

いずれのプログラムも、既存の保証契約が満了する前まで申し込みが可能となっており、車両の所有者が変更された場合でも、権利は継承されるようになっている。