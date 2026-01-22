元首相が聴衆の面前で銃撃されるという類例を見ない事件から３年半。

奈良地裁は２１日、殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）に求刑通り、無期懲役の判決を言い渡した。公判で世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への鬱屈（うっくつ）した思いを語った被告は、最後まで表情を変えることなく、静かに法廷を後にした。

うつむき気味

午後１時３０分、奈良地裁で最も大きい１０１号法廷。長髪を後ろに束ね、一礼して証言台の前に座った山上被告は、無期懲役を告げられた瞬間も、視線を下に向けたまま動かなかった。

母親の多額の献金、家族関係の崩壊、兄の自殺――。公判では、不遇な生い立ちや犯行に至る過程を淡々と語ってきた。判決文の読み上げは１時間１５分に及んだが、この日も感情の動きが見える場面はなかった。閉廷後は、傍聴席に目をやることなく、うつむき気味に退廷した。

弁護団によると、判決後の接見でも落ち着いた様子だったという。

喪失感に理解

「突然の夫の死からの長かった日々に、一つの区切りがついたと感じています」

安倍晋三・元首相（当時６７歳）の妻・昭恵さん（６３）は、法廷に姿を見せず、弁護士を通じてコメントを出した。警察や検察、裁判官、裁判員への感謝の気持ちを示した上で「これからも前を向いて夫の遺志を紡ぎ、日々を大切に生きていく」と結んだ。

判決では、無期懲役との判断に至った理由の一つとして、昭恵さんが「夫の死に大きな喪失感を抱えている」とし、その心情が理解できることを挙げた。

奈良地検の大前裕之・次席検事は「事実認定と量刑、いずれについても主張が認められたものと考えている」と評価した。

控訴を検討

山上被告の弁護団は記者会見を開き、控訴を検討する考えを示した。松本恒平弁護士は「生い立ちが犯行に直結したという主張が認められなかったのは残念だ。宗教２世の心理状態など立証は尽くしたが及ばなかった」と話した。

不遇 量刑と切り離し…「宗教２世」深刻 明るみに

奈良地裁判決は、山上被告の不遇な生い立ちが事件の背景にあるとした一方、「殺人行為に至るには飛躍がある」として量刑の判断に考慮しなかった。

判決によると、被告が小学生の頃、母親が教団に入信。多額献金で家計は苦しく、家族間の対立などもあった。

判決は「被告は家庭内に安息の場所がなかった」とし、その影響が事件につながったことは「否定できない」と指摘した。

しかし、事件当時、被告が４０歳代の自立した社会人で、「人を殺してはいけない」という規範意識を持っていたと言及。教団幹部の襲撃に失敗した際など、犯行を思いとどまり、立ち直る機会があったのに無視したとした。

安倍氏を狙ったのは、コロナ禍で教団幹部の来日が見通せない中、手製銃の製造などで借金を抱え、経済的に逼迫（ひっぱく）したためだと強調。「自身の都合を優先させており、短絡的で自己中心的だ」と非難した。

その上で「家族を巡る葛藤や教団への負の感情を、合法的な手段による解決を模索することなく、反社会性の大きい手段を実行した。犯行は被告が決断した結果にほかならない」と述べ、生い立ちと切り離した。

一般的に量刑を決める事情は、犯行態様や動機などの犯行と直結する「犯情」、反省状況や遺族感情などの「一般情状」がある。量刑の大枠は犯情で決まり、一般情状もある程度考慮されるが、大きく左右するものではない。

元東京高裁部総括判事の藤井敏明・日本大学法科大学院教授（刑事訴訟法）は「判決は、生い立ちを理由に量刑を大きく下げておらず、一般情状的に扱ったのだろう」と指摘。「大勢の人がいる中で銃器を使用した危険性や、標的を教団幹部ではなく安倍元首相としたことに関し、納得できる説明がされていないことに照らせば、無期懲役が重すぎるとは言えない」と語った。

◇

公判では、「宗教２世」の問題の深刻さが改めて浮き彫りになった。

被告の母親は証人尋問で、被告の進学より「献金が大事だと思った」と証言。被告の四つ下の妹は、母親が高熱の自分を置いて教団の活動に足を運んだことがあったと明かした。

東京大の島薗進名誉教授（宗教学）は「裁判という公の場で、ここまで詳細な宗教２世の被害が明らかになるのはまれだ。長年見過ごされてきた宗教２世の救済策はまだ不十分で、判決にかかわらず、今後も社会全体が問題を注視する必要がある」と指摘した。

解散回避へ献金被害対応 旧統一教会

事件を契機に旧統一教会の高額献金問題への批判が高まり、東京高裁では現在、教団の解散命令の是非を争う裁判が続いている。

解散を回避したい教団は、献金被害への対応に努める姿勢を強調しており、昨年１０月には、被害を訴える元信者らとの集団調停で「早期解決を図る方針に転換する」と表明。その後、１８３人に計約３７億円を支払う調停が成立した。被害申告を受け付ける「補償委員会」も新たに設立し、田中富広会長（当時）は同１２月、被害者らに謝罪した上で辞任した。

教団を巡っては、東京地裁が昨年３月、献金被害の規模が約２０４億円に上ると認定し、解散を命じた。教団の即時抗告を受けた高裁の審理は同１１月に終結し、今年度内にも判断が示される見通しだ。高裁が再び解散を命じると、解散命令に効力が生じ、教団は法人格を失うことになる。

山上被告の無期懲役判決について、教団は取材に対し、「コメントはありません」としている。

◇

判決後、教団の献金被害の救済に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会が東京都内で記者会見を開いた。山上被告の公判に弁護側証人として出廷した代表世話人の山口広弁護士は判決について、「被告の悲惨な成育歴が量刑に十分反映されておらず、がっかりだ。事件を起こすまでに追い込まれた事情が、裁判官や裁判員にあまり伝わらなかった」と語った。