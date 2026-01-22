渡辺美奈代、“ZARAアイテム”取り入れたカジュアル私服コーデを披露「大人moodファッション」「素敵です」
元おニャン子クラブのメンバーで、歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が20日、自身のブログを更新。ZARAのスニーカーを取り入れたカジュアルな装いの私服コーディネートを披露した。
【写真】「大人mood」“ZARAアイテム”取り入れたカジュアル私服コーデを披露した渡辺美奈代
「本日のお洋服」とつづり、全身ショットを3枚アップ。デニムジャケット、アウター、パンツは自身がプロデュースするブランドのもので統一されており、足元には真っ白なZARAのスニーカーを合わせ、全体を程よくラフに仕上げたスタイリングとなっている。
肩肘張らない大人のカジュアルスタイルに、ファンからは「Minayoセレクトコーデ 素敵です」「大人moodファッション」「ブラック カジュアルコーデ 素敵」などの声が寄せられている。
