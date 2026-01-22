SixTONES¤Ï¤Ê¤¼¡È6¼þÇ¯¡É¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤Î¤«¡¡6¿ÍÊ¬Îö¤Î¾×·â¤«¤éºÆ½¸·ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤Ò¤â¤È¤¯
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·ëÀ®Æü¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢5¼þÇ¯¤ä10¼þÇ¯¤Ê¤É¡¢¥¥ê¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤ÎºÝ¤ËÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÆü1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SixTONES¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¡ÈSix¡É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬6¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤6¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï¡È6¡É¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤Î¤«¡¢¡È6¡É¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£´üÂÔ¤¹¤ëº£¸å¤Î³èÌö¤È¤È¤â¤Ë¤Ò¤â¤È¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡SixTONES½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¤³¤ÎÀ±¤ÎHIKARI¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¢£¡È¥Ð¥«¥ì¥¢ÁÈ¡É¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿6¿Í
¡¡SixTONES¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯5·î1Æü¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È3Ç¯Á°¤Î2012Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø»äÎ©¥Ð¥«¥ì¥¢¹â¹»¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈAKB48¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß½é¶¦±é¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Ð¥«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤¬Ç®¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¤¬¤½¤í¤¦ÃË»Ò¹»¡ÈÇÏ¼¯ÅÄ¹â¹»¡É¤È¡¢¤ª¾îÍÍ¤¿¤Á¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÌ¾Ìç½÷»Ò¹»¡ÈÂè°ì¥«¥È¥ì¥¢³Ø±¡¡É¤Î¹çÊ»¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¤¿¡ÈÂèÆó¥«¥È¥ì¥¢³Ø±¡¡É¤¬ÉñÂæ¤ÎÊª¸ì¡£ºÇ½é¤ÏµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Êâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢µþËÜÂç²æ¡¢ÅÄÃæ¼ù¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×¡Ë¤Î6¿Í¤À¡£¤³¤Î6¿Í¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡È¥Ð¥«¥ì¥¢ÁÈ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö»þÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¶¾¯Ç¯¶æ³ÚÉô¡Ù¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤òÁß¤ÃÚ¼¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2013Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ÎÉ÷¸þ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç6¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾Â¼¤È¥¸¥§¥·¡¼¤Î2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿¹ËÜ¡¢ÅÄÃæ¡¢µþËÜ¡¢¹âÃÏ¤Î4¿Í¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤ê¡¢6¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡Öº£¤µ¤é6¿Í¤¬Ê¬Îö¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¾×·â¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤³¤Î6¿Í¤Ç¡×·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿10Ç¯Á°¤Îµ²±
¡¡6¿Í¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢2015Ç¯¤ËÆüÈæÃ«¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¶äºÂ¡×¤Ë¤Æ¡¢6¿Í¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ëÀ®¤È¿·¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºÆ·ëÀ®¸å¡¢ºÆ¤Ó6¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢½é¤á¤ÆÈà¤é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¤³¤ÎÀ±¤ÎHIKARI¡×¤Î¾×·â¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¥«¥ì¥¢ÁÈ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤ÏKAT-TUN¤äKis-My-Ft2¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Çò¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À6¿Í¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òÈþ¤·¤¯²Î¤¦»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤ââÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¹ßSixTONES¤ÏËÜµ¤¤Ç6¿Í¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿2018Ç¯¤Î½©¤Ë¤Ï¡¢YouTube¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖYouTube¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ËÈ´¤Æ¤¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤·¤ÆÅÔÆâ³Æ½ê¤ËÂç¤¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¤½¤³¤òË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊYouTube¤ÎÃæ¤Ç6¿Í¤¬¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ºÆ·ëÀ®¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Èà¤é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯8·î8Æü¤Î¤³¤È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖImitation Rain¡×¤Ï¡¢X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Èà¤é¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë
¡¡SixTONES¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡É¸Ê¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤À³Ú¶Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬ºï¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¾¯¤Ê¤«¤é¤º¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢Û¹Í«¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤Î¤é¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÌ¥¤»¤ë´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï·ç¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£1¤Ä¤ÎÎã¤¨¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ²»³ÚÈÖÁÈ¤ËÎ©¤ÄºÝ¤Ë¤Ï¡¢6¿ÍÁ´°÷¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢À¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬SixTONES¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ü¥±¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Þ¤¯¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊSixTONES¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸«¤ì¤ëÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¤í¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢6¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢TBS¤¬Ç¯¤Ë6²óÊüÁ÷¤¹¤ëÂç·¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤â¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡È¤é¤·¤µ¡É¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢SixTONES¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦1ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤µÇ°¥¤¥ä¡¼¤Ë¡¢11ÅÔ»Ô50¸ø±é¤ò²ó¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖMILESixTONES¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢ºòÇ¯5Âå¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿SixTONES¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¯¥é¥¹¤Î²ñ¾ì¤Ç50¸ø±é¤â²ó¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹ËÜ¤ÈÅÄÃæ¤Ï´§¥é¥¸¥ª¡ØSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¼þÇ¯¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¶á¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤È¤³¤í¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤È¡¢Â¿¤¤¸ø±é¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SixTONES¤é¤·¤¯¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê6¿Í¤¬¤³¤Î6¼þÇ¯¤Ë¤É¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤òÅº²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊÊ¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë
