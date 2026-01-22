鶴岡果恋が明かす新婚生活 プロ野球選手の夫と切磋琢磨「結婚してダメになったと言われるのがイヤ」
21日、ブリヂストンスポーツの新ボール『TOUR B X』『TOUR B XS』の発表会が行われ、鶴岡果恋が出席した。
【写真】これがBS新ボールだ！
昨年12月25日に、プロ野球オリックス・バファローズの来田涼斗（きた・りょうと）選手との結婚を発表した。「お互いアスリートとして切磋琢磨しています」と、笑顔で近況を語った。左薬指にはキラリと光る結婚指輪。「旦那は胸につけて、私は指につけて頑張ろうって買いました」と明かす。幸せオーラは全開だが、「結婚してダメになったと言われるのが一番イヤなので」と気を引き締め、自らを奮い立たせている。このオフは夫とともにトレーニングに励んでいる。「私はメンタルが弱いんですが、野球選手ってすごく強いんです。トレーニングに対しても熱いので、弱音が吐けないプレッシャーがある」と語り、まさに切磋琢磨の日々を送っている。これまでドライバーの飛距離は230〜240ヤードほどだったが、現在は250ヤードまで伸びた。「今年は期待できるかな」と手応えを口にする。昨年は「大東建託・いい部屋ネットレディス」「北海道meijiカップ」で2週連続2位に入るなど活躍を見せたものの、初優勝には届かなかった。プロ9年目を迎える今年、その悲願成就に期待がかかる。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】これがBS新ボールだ！
