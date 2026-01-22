大分市で２０２１年２月、時速１９４キロで乗用車を走行して右折車に衝突し、同市の小柳憲さん（当時５０歳）を死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）に問われた当時１９歳の元少年（２４）の控訴審判決が２２日、福岡高裁で言い渡される。

危険運転の成否が改めて争われる中、遺族は「高速度による事故の抑止になる判決を」と願う。（山口覚智）

１８日午前、事故現場の大分市の県道で、小柳さんの母、喜代美さん（８６）と姉の長（おさ）文恵さん（６０）は、交差点付近に花を手向けると静かに手を合わせた。

事故から５年近くが過ぎるが、長さんは冬が来ると寒さの厳しい夜に命を落とした弟の顔が脳裏に浮かび、胸が締め付けられる。

２４年１１月の１審・大分地裁判決では、元少年は２１年２月９日深夜、法定速度６０キロの大分市の県道交差点を制御困難な時速１９４キロで走行して右折車に衝突し、小柳さんを死亡させたとして懲役８年（求刑・懲役１２年）が言い渡された。

１審では、元少年の運転が危険運転の適用要件の「制御が困難な高速度」に該当すると判断。一方、検察側が主張したもう一つの要件の「妨害目的での接近」については「（右折車両に）急ブレーキの必要が生じる可能性があると考えていたことにとどまる」として認めず、検察、被告側双方が控訴した。

検察側は昨年９月の控訴審第１回公判で、右折車に急な回避措置を取らせるしかない高速度で交差点に進入したとし、「妨害目的」を認定できると主張。量刑については「危険・悪質性を適切に評価せず著しく軽い」とした。

一方、弁護側は「意図した通りに直線道路を直進していた」などと訴え、１審が認めた「制御が困難な高速度」には該当しないとして過失運転の適用を求めている。

高裁判決では、量刑についての判断も注目される。長さんは「（１審の求刑は）過去の危険運転の事案と照らして、遺族としてぎりぎり我慢できるものだった」と振り返り、「人の命が奪われるほどの悪質な運転は重く裁かれるべきだ」と話した。

危険運転要件見直し 議論進む

適用基準の不明確さが指摘されてきた危険運転を巡っては、要件の見直しに向けた議論が進んでいる。

法制審議会（法相の諮問機関）の部会は昨年１２月、車の速度やアルコール濃度に数値基準を新設するとした要綱案をまとめた。

速度については、最高速度６０キロ以下の道路で５０キロ超、同６０キロを超える道路では６０キロ超のスピード超過を危険運転の適用対象にすると明記。飲酒は、呼気１リットル中のアルコールが０・５ミリ・グラム以上の場合に適用するとした。

数値基準を下回っても適用の余地を残すため、速度は「重大な交通の危険の回避が著しく困難」との要件を追加。飲酒は「アルコールの影響で正常な運転が困難」との現行法の要件を維持した。