『呪術廻戦』直哉の罵倒！忌庫で見た惨状に真希は… 死滅回游の第4話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）第4話（通算51話）「葦を啣む」の先行場面カット＆あらすじが解禁された。
【画像】血まみれの真依と真希…公開された死滅回游第4話場面カット
第4話は、「死滅回游」平定のため其々の役割に動き出す一行。その中で、真希は死滅回游に参加するための戦力を強化すべく呪具の回収のため禪院家に赴く。
直哉からの罵倒、そして母からの制止も聞かずに忌庫へと向かう真希。そして忌庫の扉を開くと、空となった中身の代わりに、血まみれの真依と、父・禪院扇の姿があった。
あわせて、禪院真希のキャラクタービジュアルが公開された。「渋谷事変」でやけどを負った真希の強い意志を宿した眼差しと凛とした佇まいが印象的な、覚悟を感じさせるビジュアルとなっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【画像】血まみれの真依と真希…公開された死滅回游第4話場面カット
第4話は、「死滅回游」平定のため其々の役割に動き出す一行。その中で、真希は死滅回游に参加するための戦力を強化すべく呪具の回収のため禪院家に赴く。
直哉からの罵倒、そして母からの制止も聞かずに忌庫へと向かう真希。そして忌庫の扉を開くと、空となった中身の代わりに、血まみれの真依と、父・禪院扇の姿があった。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。