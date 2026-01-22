¹ÈÇò½Ð¾ìM!LK¤Ë·ã¿ÌÁö¤ë¡Ä¡ÈÄ¶Ä¶Ä¶¿©¤ï¤º·ù¤¤29¤Á¤ã¤¤É×¡É¤¬ºÊ¤òº¤¤é¤»¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª ¿·º§À¸³è¤Î´íµ¡¤òµß¤¨¤ë¤«
½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿£µ¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦M!LK¤¬¡¢¿·º§É×ÉØ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯ÂçÊ³Æ®¡ª¡¡29ºÐ¤ÎÉ×¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Ç¡¢1ºÐ²¼¤ÎºÊ¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£É×¤Î¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ä¡Ä!?
°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¿·º§¥Û¥ä¥Û¥äÉ×ÉØ¡£29ºÐ¤ÎÉ×¤¬¶ËÅÙ¤Î¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Ê¤¿¤á¡¢ºÊ¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤¬¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤âÉÔ°Â¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉ×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ë¡¢M!LK¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö±à»ùÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡©¡×¡Ö29¤Á¤ã¤¤¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
É×¤Î¿©¤ï¤º·ù¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄ¶¿¼¹ï¡£ÆùÎà¤ä¥Ý¥Æ¥È¤ÏÂç¹¥¤¤À¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï°ìÀÚ¼ê¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï29Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ê¥¹¡¢¥´¥Ü¥¦¡¢¥Ôー¥Þ¥ó¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤éÌîºÚ¡¢¥¥Î¥³ÎàÁ´ÈÌ¡¢¥«¥¤ä¥Û¥¿¥Æ¡¢¥¨¥Ó¡¢¥¢¥µ¥ê¤Ê¤É¤Î³¤Á¯Îà¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò°ìÅÙ¤â¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤³¤Ê¤µ¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¡ÖSo bad¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÉ×¤Ë¡¢Çã¤¤Êª¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿M!LK¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤³¤ÇM!LK¤Ï¡¢Ä©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¼åµ¤¤ÊÉ×¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢ºÊ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ö¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¹ç¤ï¤»¤ëºîÀï¡×¤ò¼Â¹Ô¡ª¡¡ÎÁÍý¹¥¤¤Ê¥êー¥Àー¤ÎµÈÅÄ¿Î¿Í¤È¡¢ÅÓÃæ¹çÎ®¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¡¦Á¾Ìî½ØÂÀ¤¬ºÊ¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡¢¥Ê¥¹ÆùÌ£Á¹ßÖ¤á¡¢³¤Á¯¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤òºî¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ê¥¹ÆùÌ£Á¹ßÖ¤á¤Ï¡¢Ì£¸«Ìò¤ÎÁ¾Ìî¤¬¾Ð´é¤Ç´é¤¬¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿É×¤Ï¡¢ËÜ¿´¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡ª¡¡¶ì¼ê¤Ê»ÀÌ£¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºÊ¤¬²Ã¤¨¤¿¡¢º½Åü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤¿¡£Â³¤¯¥Ê¥¹ÆùÌ£Á¹ßÖ¤á¤Ï¹¥Êª¤ÎÃæ²ÚÉ÷Ì£ÉÕ¤±¤À¤¬¡¢¥Ê¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤Ë¹ç¤ï¤º¤¢¤¨¤Ê¤¯·âÄÀ¡Ä¡Ä¡£Âç¹¥¤¤ÊÆÚÆù¤Î»î¿©¤ò´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç¡¢É×¤Ï¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É³¤Á¯¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡ª
M!LK¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ×¤Ï¡¢¥àー¥ë³°Ê³°¤Î³¤Á¯¤ò¹îÉþ¡ª¡¡¥¢¥µ¥ê¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È2¸ýÌÜ¤Ë¿¤Ó¤ë¼ê¤âÁá¤¯¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÊÑ²½¤ËºÊ¤ÏÂç´î¤Ó¡£¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢M!LK¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·º§¥Û¥ä¥Û¥äÉ×ÉØ¤Î´íµ¡¤ò¸«»öµß¤Ã¤¿M!LK¤ÎÂçÊ³Æ®¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó½é´§ÈÖÁÈ¡ØM!LK¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù1·î13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
