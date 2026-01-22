「ミニーマウス」の新アイテムがキャンドゥに登場！キュート＆ポップなシリーズはファン必見
100円ショップのキャンドゥは、キャンドゥオリジナル／ディズニー「ミニーマウスシリーズ」を、2026年1月22日から全国の店舗とネットショップで順次発売します（一部店舗を除く）。
大人買いしたくなるラインアップ
世界中で愛される人気キャラクター「ミニーマウス」が、レトロポップな雰囲気でデザインされたオリジナルアイテムとして登場します。キュートにウインクを送るミニーマウスや、ミッキーマウスと仲良く並んだ姿に思わずときめく可愛らしいシリーズです。
アイテムの一例は以下の通りです。
・リボンチャーム（ブラインド商品）
ブラックのリボンだけは、チャームにさりげなく「ミッキーマウス」が。価格は各330円です。
・ワイヤーキーホルダー（ブラインド商品）
価格は各220円。
・ダイカットカードケース（左）、カラビナ付きミニポーチ（右）
価格は各330円。
・コーム＆ミラー
価格は220円。
・ジッパーバッグ 4P（上）、ハンドルジッパーバッグ 2P（左）、ハンドルバッグ 5P（右）
価格は各110円。
・巾着セット
価格は330円。
カードケースやキーホルダー、コーム＆ミラーなど、日常使いにぴったりのアイテムは全部で25品。「ミニーマウス」の魅力がたっぷり詰まったアイテムはファン必見です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部