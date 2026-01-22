「太秦映画村／UZUMASA KYOTO VILLAGE」として、3月28日に第1期リニューアルオープンすることが決定している東映太秦映画村。なにわ男子の長尾謙杜が“太秦サポーター”に就任することが発表された。

参考：髙石あかり、板垣李光人、桜田ひより、長尾謙杜ら 役者としての存在感を増す午年俳優

2025年に50周年を迎えた東映太秦映画村は、施設全体のフルリニューアルが進められており、3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える。名称を新たに「太秦映画村／UZUMASA KYOTO VILLAGE」として、「江戸時代の京へ、迷い込む」をコンセプトに、20代、30代を中心とした大人の来場者も楽しめる大人の没入パークとして生まれ変わる。

新施設では、映画『レジェンド＆バタフライ』『大奥』などを手がけた東映京都撮影所の美術スタッフがリアルな江戸時代の町並みを再現するほか、江戸時代の京都を肌で感じられる花魁道中のような演出や丁半博打などの体験型コンテンツ、町歩きしながら楽しめる食べ歩きスポット、江戸時代の建物の中で行われる華道のような文化体験などが展開される。また、夜の街並みも楽しめるようナイト営業も行われる。

そんな「太秦映画村／UZUMASA KYOTO VILLAGE」のアンバサダーである太秦サポーターに『室町無頼』や『木挽町のあだ討ち』などの東映時代劇作品に出演した長尾が就任。3月28日のオープン初日に行われるセレモニーではレッドカーペットに登壇し、同日施設内でスタートするイベント『太秦時代劇100年』では公式音声ガイドも務める。長尾は、太秦サポーター就任に際し、「日本のハリウッドと呼ばれた伝統ある京都太秦のサポーター就任ということで、本当に光栄に感じております」と喜びを語った。

なお、オフィシャルサイト本オープンとセレモニーのチケット発売は2月中旬を予定している。

長尾謙杜（なにわ男子）コメントこの度、『太秦サポーター』へ就任しましたなにわ男子の長尾謙杜です。日本のハリウッドと呼ばれた伝統ある京都太秦のサポーター就任ということで、本当に光栄に感じております。来月公開される『木挽町のあだ討ち』を始め、これまで作られてきた時代劇、その100年に及ぶ歴史の魅力を少しでも皆さんに伝えられるように頑張ります！（文＝リアルサウンド編集部）