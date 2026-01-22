「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

学歴がなくとも人生を豊かにすることはできる？

――Fラン大学に関する議論はいろいろありますが、Fラン大卒でも最終的には幸せになっている人もたくさんいます。こういったことを考えると、学歴がなくとも人生は豊かにできると思うのですが、びーやまさんはどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：僕も学歴がなくとも人生は幸せにしていけると思います。社会での優秀さと学歴は必ずしもイコール関係ではないですし、その後の頑張り次第でどうにでも変えていけるのかなと。Fラン大卒でも3〜4社目で大企業に入れました！みたいな人は最近増えましたよね。いいことだと思います。

ただ一方で、「それだったら学歴はいらないよね」となるのも違うかなと思っていて、あるかないかでいったら学歴はあったほうがいいというのが僕のスタンスです。

――詳しくお聞かせください。

びーやま：学歴は人生の決め手にはならないですが、あることでチャンスが増えるのもまた事実です。たとえば、誰もが社会で通用するだけの適応力があれば、学歴がなくともキャリアアップはしていけるでしょうが、みんながみんなそういうわけではないですよね。

そういう人にとっては、「学歴」は新卒などの早いタイミングでいい会社に入るチケットの役割を果たしていると言えます。

また、若いうちは「学歴」が「優秀さをある程度担保する」こともありますから、メリットは十分にあるように思います。

ですので、学歴がすべてではないですが、学歴を手に入れられる人は、手に入れておいたほうがいいのではというのが僕の意見です。

