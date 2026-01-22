¡ÖÁ´°÷ºÇ°¡×¡ÖÁá¡¹¤Ë»î¹çÊü´þ¡×¤Þ¤¿¤âÆü´ÚÀï´°ÇÔ¡Ä¡ÖÅÜ¤ë¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÊò¤ì¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ã¯¤«°ì¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ë¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£´ÆÆÄ¤âÁª¼ê¤â¡¢Á´°÷¤¬ºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤òÎº¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
¥µ¥Ã¥«¡¼U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï1·î20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
µ¬ÄêÄÌ¤ê23ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À´Ú¹ñ¤Ï¡¢¼¡¤Î¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆU-21À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÈÇ¯²¼¡ÉÆüËÜ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¼ÂÎÏº¹¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔ¿¶¤ÊÆâÍÆ¤ÇÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç¤âÌµµ¤ÎÏ¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡¢·èÄêÎÏÉÔÂ¡¢»î¹ç±¿±Ä¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢Á°È¾¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÈÆ±»þ¤ËÆüËÜ¤¬·ã¤·¤¯¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¡£Á°È¾7Ê¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤Ï¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤¬¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤ÇÃÆ¤¡¢Á°È¾9Ê¬¤Î¾®Àô²Â¸¾¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂç¤¤¯¥´¡¼¥ë¤ò³°¤ì¤¿¡£Á°È¾11Ê¬¤Ë¤ÏÆ»ÏÆË¤¬ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¥Á¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Î²£¤Ë³°¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï½øÈ×¤Î´íµ¡¤ò²¿¤È¤«ÂÑ¤¨È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤â¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¡¢¥Ú¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¸å¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ï¥¯¤¬µÕ¥µ¥¤¥É¤Ø¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ï¥¯¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢GK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¶Ñ¹Õ¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÇË¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾37Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç±ÊÌî½¤ÅÔ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤¬ËÉ¤¤¤À¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¾®Àô¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£Á°È¾41Ê¬¡¢ÀÐ¶¶À¥Æä¤ÎÄã¤¯Â®¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ÏºÆ¤Ó¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤Î¶»¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢Á°È¾44Ê¬¤Î¾®Àô¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥´¡¼¥ë¤ò³°¤ì¤¿¡£Á°È¾¤ÏÆüËÜ¤¬1-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¡£
¿ô»ú¤ÏÎ®¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°È¾¡¢ÆüËÜ¤Ï¥·¥å¡¼¥È10ËÜ¡¢ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È4ËÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¡¢ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤·¤¿¤Þ¤Þ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Àþ¤Ø¤Î·Ò¤®¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç£ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤â¥×¥ì¥¹¤ò³°¤·¤¿¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¸åÈ¾¡¢´Ú¹ñ¤ÏÊÑ²½¤òÁª¤ó¤À¡£¥é¥¤¥ó¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¥×¥ì¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¸åÈ¾8Ê¬¡¢¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¸åÈ¾12Ê¬¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ù¤È¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶·â¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¸åÈ¾13Ê¬¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤òÄ¾·â¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¸òÂå¥«¡¼¥É¤ÇÎ®¤ì¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾21Ê¬¤Î4Ëç¸òÂå¤Ç¼éÈ÷¤ÎÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¹¶Àª¤Ï¼¡Âè¤Ë¸úÎ¨¤ò¼º¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Õ¥ó¤È¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ0-1¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¿ô»ú¤Ï·ë²Ì¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°È¾¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï»ÙÇÛÎ¨¤È¥·¥å¡¼¥È¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÀµ³Î¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÀº¹¤ÎÇÔÀï¡£´Ú¹ñ¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ø²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤À¤¿¤ÀÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÆü´Ú¤Îº¹¡É
¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔËÌ¤Ï¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¤¹¤Ù¤ÆÊ¬Ìî¤Ç¥ì¥Ù¥ëº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î»î¹ç½àÈ÷¤È»î¹çÃæ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë»ØÅ¦¤¹¤Ù¤¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤ÎÉôÊ¬¤À¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Õ¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤òºî¤ì¤ë¥«¡¼¥É¤ò¡¢¸åÈ¾½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÅêÆþ¤¹¤ëºÓÇÛ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢´ÆÆÄ¤äÀï½Ñ¡¢¥×¥é¥ó¤À¤±¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¼ã¤¤ÆüËÜ¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°Õ»Ö¤Èµ»½Ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç²¡¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¤«¤éÌäÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁá¡¹¤Î¡È»î¹çÊü´þ¡É¤Î»ÑÀª¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÃ²¤«¤»¤¿¡£
·ë¶É¡¢´ÆÆÄ¤Î¥×¥é¥óÉÔºß¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ»ÖÇö¼å¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏºÆ¤ÓÆü´ÚÀï¤Ç¥ì¥Ù¥ëº¹¤À¤±¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë