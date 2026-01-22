UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 ユベントスとベンフィカの試合が、1月22日05:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベンフィカはバンゲリス・パブリディス（FW）、アンドレアス・シェルデルップ（FW）、ヘオルヒー・スダコフ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ユベントスは後半の頭から選手交代。ファビオ・ミレッティ（MF）からチコ・コンセイソン（FW）に交代した。

55分に試合が動く。ユベントスのケフレン・テュラム（MF）がゴールを決めてユベントスが先制。

さらに64分ユベントスが追加点。ジョナサン・デービッド（FW）のアシストからウェストン・マッケニー（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが2-0で勝利した。

なお、ユベントスは49分にマヌエル・ロカテッリ（MF）、88分にロイド・ケリー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-22 07:00:22 更新