UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 チェルシーとパフォスの試合が、1月22日05:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはリアム・デラップ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパフォスはアンデルソン（FW）、ブラド・ドラゴミル（MF）、ミスラブ・オルシッチ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

チェルシーは後半の頭から2人が交代。リース・ジェームズ（DF）、フィリップ・ヨルゲンセン（GK）に代わりエステバン（FW）、ロベルト・サンチェス（GK）がピッチに入る。

65分、パフォスは同時に2人を交代。アンデルソン（FW）、ジャジャー（FW）に代わりナニー・ディマタ（FW）、ドミンゴス・クイナ（MF）がピッチに入る。

70分、チェルシーは同時に3人を交代。リアム・デラップ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、ヨレル・ハト（DF）に代わりジョアン・ペドロ（FW）、ジェイミー・バイノーギッテンス（FW）、マルク・ククレジャ（DF）がピッチに入る。

78分、ついに均衡が崩れる。チェルシーのウェスレー・フォファナ（DF）のアシストからモイセス・カイセド（MF）がヘディングシュートが生まれチェルシーが先制する。

その後もパフォスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、チェルシーが1-0で勝利した。

なお、チェルシーは73分にジェイミー・バイノーギッテンス（FW）、86分にエンソ・フェルナンデス（MF）に、またパフォスは33分にミスラブ・オルシッチ（FW）、56分にケン・セマ（FW）、78分にイバン・シュニッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-22 07:00:27 更新