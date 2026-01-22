UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 アタランタとビルバオの試合が、1月22日05:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはニコラ・ザレフスキ（MF）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはウナイ・ゴメス（MF）、ロベルト・ナバーロ（FW）、ゴルカ・グルセタ（FW）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。アタランタのニコラ・ザレフスキ（MF）のアシストからジャンルカ・スカマッカ（FW）がヘディングシュートを決めてアタランタが先制。

ここで前半が終了。1-0とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

ビルバオは後半の頭から選手交代。アダマ・ボイロ（DF）からオイアン・サンセト（MF）に交代した。

58分ビルバオが同点に追いつく。ロベルト・ナバーロ（FW）のアシストからゴルカ・グルセタ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

59分、ビルバオは同時に2人を交代。ミケル・ハウレギサール（MF）、アレハンドロ・レゴ（MF）に代わりミケル・ベスガ（MF）、イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）がピッチに入る。

66分、アタランタは同時に2人を交代。ジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）に代わりニコラ・クリストビッチ（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）がピッチに入る。

68分、ビルバオが選手交代を行う。ウナイ・ゴメス（MF）からニコ・セラーノ（FW）に交代した。

70分ビルバオが逆転。ロベルト・ナバーロ（FW）のアシストからニコ・セラーノ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに74分ビルバオに貴重な追加点が入る。オイアン・サンセト（MF）のアシストからロベルト・ナバーロ（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

76分、アタランタは同時に2人を交代。セアド・コラシナツ（DF）、ダビデ・ザッパコスタ（DF）に代わりオネスト・アーノル（DF）、ラザール・サマルジッチ（MF）がピッチに入る。

81分、ビルバオが選手交代を行う。アンドニ・ゴロサベル（DF）からヘスス・アレソ（DF）に交代した。

82分、アタランタが選手交代を行う。ロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）からカマルディーン・スレマナ（FW）に交代した。

後半終了間際の88分、アタランタのアデモラ・ルックマン（FW）のアシストからニコラ・クリストビッチ（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、ビルバオが2-3で勝利した。

なお、ビルバオは22分にダニエル・ビビアン（DF）、54分にミケル・ハウレギサール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

