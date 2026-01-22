UEFAチャンピオンズリーグ 25/26 リーグフェーズ第7節 アタランタ vs ビルバオ 試合結果
UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 アタランタとビルバオの試合が、1月22日05:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。
アタランタはニコラ・ザレフスキ（MF）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはウナイ・ゴメス（MF）、ロベルト・ナバーロ（FW）、ゴルカ・グルセタ（FW）らが先発に名を連ねた。
16分に試合が動く。アタランタのニコラ・ザレフスキ（MF）のアシストからジャンルカ・スカマッカ（FW）がヘディングシュートを決めてアタランタが先制。
ここで前半が終了。1-0とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。
ビルバオは後半の頭から選手交代。アダマ・ボイロ（DF）からオイアン・サンセト（MF）に交代した。
58分ビルバオが同点に追いつく。ロベルト・ナバーロ（FW）のアシストからゴルカ・グルセタ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
59分、ビルバオは同時に2人を交代。ミケル・ハウレギサール（MF）、アレハンドロ・レゴ（MF）に代わりミケル・ベスガ（MF）、イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）がピッチに入る。
66分、アタランタは同時に2人を交代。ジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）に代わりニコラ・クリストビッチ（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）がピッチに入る。
68分、ビルバオが選手交代を行う。ウナイ・ゴメス（MF）からニコ・セラーノ（FW）に交代した。
70分ビルバオが逆転。ロベルト・ナバーロ（FW）のアシストからニコ・セラーノ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。
さらに74分ビルバオに貴重な追加点が入る。オイアン・サンセト（MF）のアシストからロベルト・ナバーロ（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。
76分、アタランタは同時に2人を交代。セアド・コラシナツ（DF）、ダビデ・ザッパコスタ（DF）に代わりオネスト・アーノル（DF）、ラザール・サマルジッチ（MF）がピッチに入る。
81分、ビルバオが選手交代を行う。アンドニ・ゴロサベル（DF）からヘスス・アレソ（DF）に交代した。
82分、アタランタが選手交代を行う。ロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）からカマルディーン・スレマナ（FW）に交代した。
後半終了間際の88分、アタランタのアデモラ・ルックマン（FW）のアシストからニコラ・クリストビッチ（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。
以降は試合は動かず、ビルバオが2-3で勝利した。
なお、ビルバオは22分にダニエル・ビビアン（DF）、54分にミケル・ハウレギサール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-01-22 07:00:31 更新