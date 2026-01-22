にしき ひみつ基地ミュージアム（錦町立人吉海軍航空基地資料館、熊本県球磨郡錦町）は1月24日〜3月24日の各日9〜17時に、2021年から2024年にかけて寄贈された未公開の戦時資料を紹介する収蔵品展「―モノが語る戦争―」を、多目的ホールにて開催する。入場料は、高校生以上が800円から、小中学生が500円から。未就学児は無料。



●展示資料は約80点



にしき ひみつ基地ミュージアムは、太平洋戦争末期の1943年（昭和18年）に、海のない人吉盆地につくられた人吉海軍航空基地の、当時の姿を鮮明に留めるさまざまな遺構を展示物と捉え、それらが点在するエリアをフィールドミュージアムとして案内している。



今回、開催される「―モノが語る戦争―」では、人吉球磨地域と戦争の関わりや当時の軍隊生活などをテーマに、約80点の資料を通して戦争の実相を伝える。



おもな展示資料は以下の通り。