佐野勇斗＆倉科カナを新メンバーに迎えたゴチ初戦が大荒れ！佐野×NEWS増田＝“さのます”コンビ大暴走

1月22日放送の『ぐるぐるナインティナイン』は、新メンバー・M!LK佐野勇斗＆倉科カナを迎えてのゴチ初戦、後半戦のクライマックスを放送。

佐野勇斗×NEWS増田貴久＝“さのます”コンビの大暴走により、波乱の展開をみせる。

■緊張の結果発表に「読めなくなりました」（佐野勇斗）

VIPチャレンジャーは初登場の北村一輝と、毎年恒例の出川哲朗。ゴチバトルの舞台は1962年開業の伝統と格式のある、東京ドームホテル直営の中国料理「後楽園飯店」。設定金額は2万円。ビリの自腹額は8人で16万円前後となるが、一体誰なのか？

新メンバー倉科の食リポには「わかりやすい」「料理している人のコメント」とさすがの安定感に一同感心。一方の佐野は隣の増田と早くも共鳴し、危険な兆候が表れる。オーダー時には増田のハイトーンボイスをまねてオーダーし、一同騒然。岡村も「ヤバイな、壊れていくな」と絶句。さらに食リポでは意味不明な発言を繰り返し、増田も「お前ヤバいぞ」と引いてしまう…。初戦にしてあぶない“さのます”コンビ結成ぶりに同期の倉科も警戒心MAX!?

新メンバーそれぞれに趣味を聞くと、倉科はDIYだと言う。かなり凝った自作のメダカグッズや、本棚を紹介。北村も部屋の一部を紹介し、そのセンスの良さには脱帽。佐野は最近サウナにハマっていて、自宅に簡易サウナまであるのだそう。スタジオには自宅でも楽しめる最新のドームサウナを用意し、増田と佐野が体験する。汗をかくのが嫌いだと言う増田に、サウナの良さを売り込みたい佐野だが、なんともグズグズの展開に…。

1月12日の成人の日にちなんで全員の20歳頃の写真を公開。せいや、白石、倉科の初々しい秘蔵写真には「かわいい！」、北村の写真に「格好いい！」と声が上がる。出川の意外な写真には「なんだこれ？」と騒然。これには本人も反省し…。そしてナイナイが東京に進出したばかりの頃の岡村の写真から、「北村さんがバイトしているところにご飯を食べに行った」と、北村との35年前の意外なエピソードが明かされる。

元日の「おもしろ荘」で注目された芸人も登場。DOG FOOD PARTYの独特な“昆布ネタ”には倉科が「めっちゃ面白い」と爆笑。さらに優勝したアリのアゲアゲな“アリかナシか”ネタになぜか北村がドハマり。そんなアリからサプライズプレゼントが手渡され、北村もゴキゲンでレスポンスに参加する。

そして初戦もいよいよ緊張の結果発表。佐野は「読めなくなりました」。倉科は「ふうちゃん（小芝風花）の分まで頑張ります！」と意気込むが…。バトル前は自信満々だった北村は、「楽しみにして今日きたんです。これ本当に払うの？」と戦々恐々。出川はひさびさの複数デザートをオーダーするも土壇場でビビってしまう？

さらに、ヤベチャンマン特製の仁義なきおみやルーレットが登場し、岡村・出川も絶句。果たして、新メンバー、ゲスト陣は自腹を回避できるのか？ 初戦を制するのは誰かに注目だ。

