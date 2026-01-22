軽量なのに、しっかり暖かい。環境にやさしいマイクロフリースジャケット【ザノースフェイス】のフリースジャケットがAmazonに登場中‼
高めの襟とナイロン補強で安心の使い心地。アウトドアを快適にする一枚【ザノースフェイス】のフリースジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのフリースジャケットは、軽量で優れた保温性を持つリサイクル素材のマイクロフリースを採用したジャケット。
森林限界を越える登山から肌寒い季節のキャンプまで、幅広いアウトドアシーンで活躍する中間保温着として設計されている。
パックのショルダーハーネスが当たる肩部分には耐久性のあるナイロン生地を使用し、摩耗を軽減。やや高めの襟が首元の保温性を高め、両脇にはファスナー付きポケットを備えて利便性を向上している。
袖口のディテールにもこだわり、快適な着心地を提供する。環境に配慮した素材選びと機能性を兼ね備えた一着。
