ヤンキースがFAとなっていたコディ・ベリンジャー外野手（30）と5年総額1億6250万ドル（約257億2000万円、後払いなし）で再契約したと複数の米メディアが21日（日本時間22日）に報じたことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析した。

契約には2000万ドル（約31億6600万円）の契約金が含まれ、年俸は最初の2年が各3250万ドル（約51億4400万円）、次の2年が各2580万ドル（約40憶8400万円）、最終年が2590万ドル（約41億円）となる。ベリンジャーには2年目と3年目終了後のオプトアウト権があるが、27年シーズンがロックアウトで中止された場合は、各オプトアウトが1年後ろ倒しされる。また、完全なトレード拒否権も付く。

ベリンジャーはヤンキースに戻る可能性は高いと見られていたものの、交渉には隔たりがあった。ヤンキースは5年契約を提示していた一方、ベリンジャー陣営は7年契約を望んでいたとされる。最終的にヤンキースは当初の条件から大きくは譲歩しなかったが、オプトアウト条項を加えることで折り合った。結果的に、ヤンキースとベリンジャーの相性の良さが改めて評価された形だ。

25年のベリンジャーは29本塁打、打率.272、出塁率.334、長打率.480、wRC＋125を記録。ヤンキー・スタジアムの右翼の短いフェンスは好材料となり、本拠地ではそれぞれ.302、.365、.544と高い成績を残した。盗塁13、守備評価も高く、fWAR（ファングラフスのWAR）は4.9だった。