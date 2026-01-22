ピアスやタトゥーではなく、耳や腕、歯に“貼るだけ”のジュエリーが人気になっています。一体なぜ？

おしゃれ＋ツボ刺激「耳つぼジュエリー」

「“耳つぼジュエリー”をしに来た。せっかくならお休みを楽しみたいなと」（20代女性）

「流行りすぎてて、SNSとか友達でやっている人結構多い」（30代女性）

多くの人で賑わっているのは、東京・原宿にある『laughnelu jewelry』。

【耳つぼジュエリー】とは、耳にチタンの付いたジュエリーを貼ってツボを刺激し、おしゃれだけでなく体の不調も改善してくれるというもの。

15〜24歳の若者に特化したマーケティング機関『SHIBUYA109 lab.』が発表した「トレンド大賞2025」のファッション部門でも大賞を受賞し、「ピアスを開けなくても可愛くできる」（20代女性）「ツボを押して悩みが改善できてシンプルに可愛い」（30代女性）などと人気の“新しいファッションアイテム”です。

『laughnelu jewelry』では、耳に貼るジュエリーをカラフルなリボンやハートなど100種類以上から選び、耳つぼの専門知識のあるスタッフに改善したい箇所を伝えるシステム。

THE TIME,マーケティング部 羽田優里奈部員：

「もう食欲がおさまらなくて…」

店長・渋谷 詩さん：

「耳には100種類以上のツボがある。食べすぎも防止できるし、消化を助けてくれるツボもあるので、そこに貼ってあげるのも良いかも」

他にも羽田部員の希望は「むくみ」「冷え性」「肩こり」の改善。

スタッフが、先端の丸い棒状の器具でツボ周辺を押して「一番痛かった箇所」を確認しながら片耳ずつ7粒のジュエリーを貼っていき、約30分で両耳が完成です。（※片耳7粒ほど3500円〜）

羽田部員：

「なんかテンションが上がる。本当に軽くて、つけていることを忘れるくらい違和感がない」

年齢・性別問わず多くの人が来店し、「イベントやライブ、推し活などの前が多い」（渋谷店長）とのこと。一週間程度で剥がれるため、長めの休みに楽しむファッションとしても人気だといいます。

自宅施術は「体の不調＆皮膚トラブル」に注意

『銀座ロフト』（東京・中央区）では、自宅で簡単にできる耳つぼジュエリーを10種類以上販売しています。

しかし、自分でやる場合には注意点も。

『たかしま耳鼻咽喉科』高島雅之院長：

「ツボの効果が体の不調につながる可能性がある。また、貼りっぱなしで長期間経過すると耳の皮膚トラブルの可能性が出てくるので、（不安に思った方は）知識を持った人に施術してもらうのがおすすめ」

素肌を彩る「ボディジュエリー」

貼るジュエリー人気は耳だけではありません。

手元や肩まわりなど、専用の接着剤で肌に直接ラメを貼り付ける【ボディジュエリー】も、“素肌をきらびやかに彩れる”と話題になっています。

『laughnelu jewelry』では、4センチサイズのデザインで4500円からで、腕にアルファベットと翼柄を施した20代男性は「思ったよりキラキラで可愛いかったし、流行りだなみたいな」

「可愛くて写真映えする」という20代女性は腕に大きめリボンのデザイン。「ライブとか写真とか結構撮ると思うので、可愛い思い出と共に残したい」。

またSNSでも多く投稿されていて、画像を提供してくれた竹内晴菜さんは

「テンションがすごく上がる。キラキラがライトや光に反応するので

ライブで推しに見つけてもらえる。願いを込めたり、自己肯定感を高める

アファメーションジュエリーとしても使う人も多い」と話します。

ボディジュエリーが様々な広がりを見せる中、

口元のおしゃれ「ティースジュエリー」

さらに、“歯”には【ティースジュエリー】。

『A Dental Clinic 道玄坂』（東京・渋谷区）では、ハートや星形などのストーンやパーツを100種類以上から選んで貼ることができ、所要時間約30分で5500円から。

施術には歯科用の接着剤を使い、剥がす際も歯科医院での処置が必要です。

「インスタで見て可愛いなって。笑った時に『何それ？』って言われると嬉しくなる」（20代女性）

「やっぱり笑った時に見えるのが可愛い。ネイルみたいな感じでテンションが上がる」（30代女性）

ただ、「歯磨きは多少気になる。取れないかなと思ってちょっと優しく磨いちゃったりはする」（10代女性）など、虫歯になるリスクも伴うためジュエリー装着には注意が必要だといいます。

さりげないキラキラで気分アゲ。次はどんなファッションアイテムが若者の間で流行するのでしょうか？

