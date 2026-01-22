園児に蓄光のゴムひもの結び方を教える芸術士の長野由美さん（手前左）＝2025年12月16日、高松市のカナン十河こども園

保育所や幼稚園にアーティストが出向き、子どもたちの創作活動をサポートする高松市の「芸術士」事業が15年以上続き注目されている。イタリアの幼児教育を参考にし、これまで80人以上を派遣。事業開始当時の園児が芸術士になった例もあり、目指してきた多様性を認め合う土壌づくりが進んでいる。（共同通信＝西本晴香）

「電気を消してみるよ」「5、4、3、2、1…わぁー」。12月中旬、高松市のカナン十河こども園。4〜5歳の15人が部屋に張り巡らせた蓄光のゴムひもが光る様子に目を輝かせた。ひもは芸術士の長野由美さん（57）と一緒にドアノブや本棚に思い思いに結び付けた。

何を作るかはあえて伝えず、子どもの感性を尊重する。自然と「クモの巣みたい」と声が上がり、ひもをかいくぐりながらクモ役の長野さんから逃げる遊びも始まった。

芸術士は絵画や彫刻、身体表現などさまざまな分野の専門家。第2次世界大戦後、イタリア北部レッジョエミリア市から広まった教育法を基にする。

派遣元のNPO「アーキペラゴ」（高松市）の三井文博代表理事（71）は「全体主義的なファシズムへの反省から、多様な価値観を持つ人材を育てることが社会に役立つと考えられた」と解説する。

絵を描いたり、創作遊びをしたり、活動は千差万別。高松市内101施設に年間1〜17回出向くほか、県内外からの派遣要請にも応える。アーキペラゴは2023年「日本芸術士協会」を設立。資格制度を作り、保育の基礎知識も習得してもらう。

事業が始まった2009年、市内の保育所に通っていたさつきさん（21）は東京の美大短期大学部を卒業後、Uターン就職し昨年から芸術士に。原点は当時出会った芸術士谷由貴さん（60）との活動という。谷さんは「最初は手探りだったが、未来につながる仕事だと実感した」と喜ぶ。

カナン十河こども園では今年4月から独自に長野さんを常勤で雇用。木内奈巳園長（50）は「保育士とは違った視点で、子どもの心の育ちを手助けしてくれる」と話す。

芸術士と一緒に部屋に張り巡らせた蓄光のゴムひもで遊ぶ園児たち＝2025年12月16日、高松市のカナン十河こども園

芸術士の谷由貴さん（右）と2009年当時の教え子で、昨年から芸術士となったさつきさん＝2025年12月18日、高松市