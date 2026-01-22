1986年（昭61）4月の右膝手術の前に、すでに世界挑戦の日程だけは、ほぼ固まっていました。日本テレビの中継枠を確保するためですね。7月の3日か24日。ただ、まだ相手は決まっていませんでした。

当時、日本で承認されている統括団体は、WBAとWBCの2団体。両団体のライト級とジュニアウエルター（現スーパーライト）級の王者を、世界ランク入りした84年ごろから、ターゲットとして見てましたね。

WBAライトは、リビングストン・ブランブル（バージン諸島）で、世界王座獲得時で21勝14KO1敗1分けの蛇使いの男でした。ガードを固めるので、ガードの上下から打てるであろうと思い描いてましたね。

WBCライトは、エドウィン・ロサリオ（プエルトリコ）からホセ・ルイス・ラミレス（メキシコ）、さらにヘクター・カマチョ（プエルトリコ）と次々に王者が入れ替わった。ライト級は減量が厳しいこともあり、ジュニアウエルターに標的が移っていきましたね。

ただ、こちらも次々と王者が入れ替わる状況でした。WBAはジーン・ハッチャー（米国）からウバルド・サッコ（アルゼンチン）に王座が移る。86年3月、サッコがパトリツィオ・オリバ（イタリア）と初防衛戦を行うモンテカルロ（モナコ）に、本田明彦会長が飛びました。

サッコが勝てば、日本で挑戦する交渉が進んでいました。しかし、オリバが判定勝ち。オリバ側は、イタリア開催と巨額の金を要求して、破談でした。

残るはWBCジュニアウエルター級。こちらも、ビル・コステロ（米国）、ロニー・スミス（米国）と王座が移り、86年5月5日、スミス―レネ・アルレドンド（メキシコ）戦がロサンゼルスで組まれた。本田会長は、双方と交渉を進め、契約書を持ってロスに向かいました。

試合は、5回にアルレドンドの右ストレート一発で終わった。長身から打ち下ろすような右で、ワンパンチのTKO勝ち。タイミングが抜群でしたな。戦績は35勝33KO2敗。試合直後に、契約書のサインを済ませた本田会長から「決まった」と電話がありました。

オレは、相手が誰というより、世界挑戦できることがうれしかった。世界挑戦できるかどうかが、運90％、実力が10％の時代ですから。運が巡ってきたときのために実力を蓄える。その思いだけで待ってましたからね。

日程も、7月24日、両国国技館で固まりました。4月に右膝の手術も済ませたので、5月30日から静岡・伊東でキャンプをし、6月7日には沖縄でガウン贈呈式などに出席。しかし、9日に帰京してジムワークを再開したオレに、またも試練が巡ってきました。

